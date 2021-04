Het aandeel van Barrick Gold noteert te goedkoop. Met opties kunt u inspelen op een koersstijging.

Begin dit jaar gingen we à la hausse op het aandeel van Barrick Gold met een geschreven putoptie en/of een gekochte call. De koers schommelde toen rond 23 dollar. Intussen kwakkelde het aandeel wat aan, met een dieptepunt op 18 dollar eind februari. Er kwam wel een licht herstel op gang, maar voorlopig onvoldoende om de strategie winstgevend te maken. De geschreven put met uitoefenprijs 30 dollar bracht een premie van 4 dollar binnen. Intussen is de waarde ervan meer dan verdubbeld. Die put vandaag terugdraaien zou veel geld kosten. De putoptie loopt tot 17 september. We hebben dus nog wat tijd om een verdere koersstijging af te wachten.De call met uitoefenprijs 24 dollar kostte 2,5 dollar. De premie is intussen gezakt tot onder 1 dollar. Maar ook hier hebben we tijd gekocht tot 17 september en zijn er argumenten om nog niet te panieken. Toen we die strategie opzetten, schreven we dat het aandeel tegen 23 dollar spotgoedkoop was. Tegen 21 dollar is dat dus nog meer het geval. Tien jaar geleden, toen de goudprijs lager stond, kostte het aandeel 50 dollar. Intussen is de financiële toestand van Barrick sterk verbeterd, omdat de productiekosten zijn gedaald en de schulden zijn afgebouwd.Bovendien wordt de Porgera-mijn in Papoea-Nieuw Guinea meer dan waarschijnlijk heropend. Tegen de huidige waardering is het aandeel een stuk goedkoper dan dat van grote broer Newmont. We herhalen daarom de strategie die we begin dit jaar hebben opgezet, zij het met lagere uitoefenprijzen en latere vervaldata.Schrijf de put Barrick Gold januari 2022 met uitoefenprijs 22 dollar @ 3,20 dollarRond 25 dollar ligt nog steeds een weerstandje. Maar met dit contract zijn we al tevreden als de aandelenkoers boven 22 dollar postvat. De mooie premie van 320 dollar (100 x 3,20) is dan verworven. Bij een verdere terugval wacht steun rond 18,50 dollar. Worden we aangewezen, dan betalen we 18,8 dollar (22 - 3,20) per aandeel, een heel stuk onder de huidige beurskoers.Koop de call Barrick Gold januari 2022 met uitoefenprijs 25 dollar @ 1,20 dollarDeze calloptie is relatief goedkoop. De premie bedraagt nog geen 5 procent van de uitoefenprijs. Voor dat geld heeft u tijd gekocht tot 21 januari 2022, om te wachten tot ook andere beleggers gemerkt hebben dat het aandeel goedkoop is. Als de lichte weerstand rond 25 dollar het begeeft, kan de koers oprukken richting 30 dollar. Dan wordt de premie ten minste 5 dollar per aandeel waard. Ook onze constructie van begin dit jaar wordt dan weer winstgevend. We kruisen de vingers.