Het vooruitzicht op een aanbodtekort in het volgende oogstjaar en een herstel van de real kunnen een verder herstel van de koffieprijs inluiden

De prijs van een pond koffie steeg eind vorige maand naar 1,4 dollar, het hoogste niveau sinds december 2019. Na het uitbreken van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 viel de koffieprijs fors terug. Door de coronamaatregelen waren wereldwijd veel horecazaken voor een langere periode dicht. De globale koffieconsumptie daalde vorig jaar met 2,4 procent.De vraaguitval door de coronacrisis viel samen met een recordopbrengst in Brazilië, de grootste koffieproducent ter wereld. Het Zuid-Amerikaanse land oogstte vorig jaar 63 miljoen zakken van 60 kilogram, ruim een kwart meer dan het jaar daarvoor. Volgens de International Coffee Organisation (ICO) was er in 2019-2020 een overschot van 4,2 miljoen zakken.De koffieprijs bereikte in juni een dieptepunt van minder dan 1 dollar per pond. Vanaf november begon de prijs weer te stijgen door het tegenvallende weer van vorig najaar in Brazilië. Het land kent een tweejaarlijkse cyclus: een grote oogst wisselt af met een kleinere. In 2021 zou de opbrengst hoe dan ook lager zijn dan in het recordjaar 2020. Door een uitzonderlijke droogte tijdens de bloesemperiode, een gevolg van het weerfenomeen La Niña, zal de terugval veel groter zijn. Het Braziliaanse ministerie van Landbouw verwacht een terugval tot 31,4 miljoen zakken, de laagste opbrengst sinds het oogstjaar 2007-2008.In Vietnam en Colombia, de tweede en derde grootste koffieproducenten, zal de terugval minder groot zijn. Toch wordt rekening gehouden met een aanbodtekort vanaf 2021-2022.De evolutie van de Braziliaanse real (BRL) speelt een belangrijke rol in de evolutie van de koffieprijs. De munt daalde vorig jaar met 29 procent tegenover de dollar. Een goedkopere lokale munt verhoogt de export en is dus nadelig voor de prijs in dollar.De hefboomfondsen hebben de voorbije weken hun long-posities op de markt van de koffiefutures afgebouwd. Het vooruitzicht op een aanbodtekort in het volgende oogstjaar en een herstel van de real kunnen een verder herstel van de koffieprijs inluiden, als de technische weerstand van 1,4 dollar wordt doorbroken. Daarop inspelen kan met hefboomproducten (turbo's) of de WisdomTree Coffee tracker die met tickersymbool OD7N en Isin-code DE000A0KRJT2 op de Duitse Xetra noteert.