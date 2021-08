Aandeelhouders genieten van recordresultaten in het spoor van het herstel van de automarkten en de forse prijsstijgingen van de edelmetalen die Umicore recycleert.

CEO Marc Grynberg verlaat Umicore met bijzonder sterke resultaten. Het bedrijf verwacht dit jaar voor het eerst in zijn geschiedenis meer dan 1 miljard euro bedrijfswinst. Dat bewijst dat Umicore de voorbije jaren de juiste strategische keuzes heeft gemaakt. Het zal nog jaren kunnen genieten van de focus op schone mobiliteit, gebouwd rond drie divisies die elkaar aanvullen. De activiteiten zullen cyclisch blijven, maar de onderliggende trend is stijgend. De vraag naar katalysatoren, batterijmaterialen en recyclagecapaciteit zal de volgende jaren alleen maar stijgen, nu overal ter wereld almaar grotere inspanningen de klimaatverandering onder controle moeten krijgen. Het eerste miljard euro bedrijfswinst is normaal maar een tussenstop.

...

CEO Marc Grynberg verlaat Umicore met bijzonder sterke resultaten. Het bedrijf verwacht dit jaar voor het eerst in zijn geschiedenis meer dan 1 miljard euro bedrijfswinst. Dat bewijst dat Umicore de voorbije jaren de juiste strategische keuzes heeft gemaakt. Het zal nog jaren kunnen genieten van de focus op schone mobiliteit, gebouwd rond drie divisies die elkaar aanvullen. De activiteiten zullen cyclisch blijven, maar de onderliggende trend is stijgend. De vraag naar katalysatoren, batterijmaterialen en recyclagecapaciteit zal de volgende jaren alleen maar stijgen, nu overal ter wereld almaar grotere inspanningen de klimaatverandering onder controle moeten krijgen. Het eerste miljard euro bedrijfswinst is normaal maar een tussenstop. Dit jaar surft Umicore op een opwaartse cyclische golf. De autosector herstelt van de coronaklap, waardoor de verkoop van katalysatoren aantrekt. Dat herstel van de verkoop, ook gedragen door een stijgend marktaandeel, resulteerde in een spectaculair herstel van de bedrijfswinst. Deze divisie is een relatief stabiele leverancier van bedrijfswinst, wat weleens te weinig naar waarde wordt geschat. Het feest was nog groter in de recyclagedivisie, die edele metalen wint uit afvalstromen. Een sterke vraag duwde de prijzen naar stratosferische hoogtes. De prijs van rodium bijvoorbeeld, een zeldzaam metaal dat nodig is om katalysatoren te produceren, steeg in het voorjaar tot 800.000 euro per kilo. Dat is drie keer zoveel als in de eerste helft van 2020. Umicore becijferde dat die hogere prijzen de bedrijfswinst 250 miljoen euro hoger stuurden. Het gaat in principe om een eenmalige bonus, zodat de bedrijfswinst van ruim 1 miljard dit jaar niet zomaar door te trekken is naar volgend jaar.De opwaartse cyclisch golf zal in de tweede jaarhelft sowieso wat hoogte verliezen. Het tekort aan halfgeleiders zal de autoproductie de volgende maanden parten spelen. De prijzen voor de edelmetalen zijn over de top, zonder dat ze fors in elkaar zakken. Daarnaast zijn er onderhoudswerken gepland in de recyclagesmelter in Hoboken, zodat de recyclagedivisie een lager volume zal verzetten. De tweede jaarhelft wordt dus iets minder uitbundig, maar de onderliggende fundamenten blijven sterk.Op de langere termijn rekenen de beleggers vooral op een aantrekkende verkoop van kathodematerialen voor de productie van batterijen voor elektrische auto's. Die groei kreeg in 2020 een stevig knak door overcapaciteit en prijsdruk op de Chinese markt. Het ergste lijkt voorbij. Het vergt nog tijd om de overcapaciteit in China weg te werken, maar intussen is Europa ook voor Umicore de nieuwe groeimarkt voor batterijmaterialen. De Europese vraag naar NMC-batterijen, de technologie waarin Umicore actief is, heeft de Chinese vraag al ingehaald. Umicore kan daarop inspelen met zijn nieuwe fabriek in Polen, die tegen het einde van het jaar op toerental komt. Umicore ziet de concurrerende LFP-technologie niet als een bedreiging voor de vraag naar NMC-batterijen, die beter geschikt blijven om performante prestaties te leveren. Voor dit jaar blijft de groei van de bedrijfswinst van de batterijdivisie nog bescheiden, maar de stijgende omzet volstaat om de hogere kosten op te vangen.ConclusieAandeelhouders genieten van recordresultaten in het spoor van het herstel van de automarkten en de forse prijsstijgingen van de edelmetalen die Umicore recycleert. Die hoge prijzen zijn wellicht niet vast te houden, maar de batterijdivisie lijkt klaar voor een remonte. De waardering is met een koers-winstverhouding van 19 en een ondernemingswaarde van 11 keer de bedrijfswinst fair te noemen. Het advies blijft 'houden'.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 53,5Ticker: UMI ISIN-code: BE0974320526Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 12,8 miljard euroK/w 2020: 30Verwachte k/w 2021: 19Koersverschil 12 maanden: +32%Koersverschil sinds jaarbegin: +33%