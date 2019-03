2019 wordt een minder jaar voor Picanol

Na 2017, waarin Picanol een recordomzet haalde, werd ook het boekjaar 2018 een heel sterk jaar voor de weefmachinegigant uit Ieper. Maar de koers zakte weg tot onder 70 euro, omdat de markt schrok van de prognose dat de omzet zou dalen met 25 procent in de eerste helft van dit jaar. De textielindustrie, en dus ook de weefmachinebusiness, blijft een cyclische sector, al dateert de vorige dip van het boekjaar 2014 en zat die al ver weg in het geheugen bij veel beleggers. Het nettoresultaat werd deze keer gelukkig wel positief ondersteund door de fors gestegen nettowinst bij Tessenderlo Group, waarvan Picanol de belangrijkste aandeelhouder is. Het bezit bijna 40 procent van de aandelen (vorig jaar heeft Picanol voor ruim 30 miljoen euro Tessenderlo-aandelen bijgekocht).

