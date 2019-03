2019 wordt integratiejaar voor Pan American Silver

Pan American Silver (PAAS), dat mijnen bezit in Mexico, Peru, Bolivia en Argentinië, nam vorig jaar sectorgenoot Tahoe Resources over. Die transactie werd pas vorige maand afgerond. Het belangrijkste actief van Tahoe is de Escobal-mijn in Guatemala, die de voorbije drie jaar gemiddeld 20 miljoen troy ounce zilver per jaar heeft geproduceerd. De mijn ligt stil door een conflict met de inheemse bevolking, maar PAAS maakt zich sterk dat het tot een vergelijk kan komen. Dit jaar wordt de mijn alvast niet meer opgestart. Een deel van de koopsom wordt pas betaald zodra Escobal weer operationeel is.

