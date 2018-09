2019 wordt rooskleuriger voor Agnico-Eagle Mines

Het Canadese Agnico-Eagle Mines (AEM) beschikt over negen operationele activa, verdeeld over een noordelijke (6) en een zuidelijke (3) divisie. De noordelijke groep omvat mijnen in Noord-Amerika en Finland, die vorig jaar instonden voor 81 procent van de groepsproductie. In de zuidelijke divisie gaat het om drie Mexicaanse mijnen, die samen voor de resterende 19 procent tekenen. 2018 is, zoals het management eerder aankondigde, een overgangsjaar voor de groep. Dat komt omdat de investeringen van de voorbije jaren pas vanaf 2019 (gedeeltelijk) en volgend decennium in de productiecijfers zichtbaar worden, wanneer de nieuwe mijnen op kruissnelheid zijn.

...