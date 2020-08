Voor een bioscoopuitbater als Kinepolis maakt de coronapandemie overduidelijk een verschil. Dat wou de groep ook in de verf zetten bij de presentatie van haar halfjaarresultaten.

In drie dagen, tussen 13 en 16 maart, gingen alle bioscopen van de groep dicht. Maar tot en met 12 maart steeg het aantal bezoekers nog met 12 procent, daarbij geholpen door de in het vierde kwartaal van 2019 afgeronde overname van MJR Digital Cinemas. Diebioscoopgroep uit de Amerikaanse staat Michigan telt 10 bioscopen en 164 schermen, waarvan 7 bioscopen en 114 schermen in eigendom. Maar dan gingen in het ene na het andere land alle bioscopen dicht. De eerste heropening vond pas plaats in Nederland op 1 juni. In België mochten de bioscopen pas open op 1 juli, dus na afloop van de eerste jaarhelft. In de Verenigde Staten waren de bioscopen midden augustus nog altijd dicht. De lockdowns hebben een immense impact op de halfjaarcijfers. In de eerste jaarhelft zakte het aantal bezoekers met 54,1 procent, van 17,71 naar 8,14 miljoen. Dat is mét de 0,98 miljoen extra bezoekers door de overname van MJR. De opbrengsten hielden een klein beetje beter stand, maar de afname met 52,7 procent, van 238,1 naar 112,6 miljoen euro, blijft ongezien. Als we kijken naar de landen waar Kinepolis actief is, dan zien we de geringste schade in Nederland. Daar waren er 'slechts' 43,1 procent minder bezoekers. Dat heeft te maken met de vroege heropening en een extra complex (Arcaplex Spijkernisse). België zat ongeveer op het groepsgemiddelde met een achteruitgang van 53,6 procent, van 3,47 naar 1,61 miljoen bezoekers. Het management wist de operationele kosten bijna te halveren vanaf het moment dat covid-19 de wereld veroverde, maar desondanks dook de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) 76,6 procent lager, van 70,1 naar 16,4 miljoen euro. Het nettoresultaat kleurde rood: waar er in de eerste helft van 2019 nog 18,8 miljoen euro nettowinst was, was er in de eerste zes maanden van dit jaar een nettoverlies van 29,7 miljoen euro, of een daling van 0,70 naar -1,10 euro per aandeel. Kinepolis besliste wel door te zetten met de nieuwbouwprojecten in aanbouw. Dat verklaart mee de vermindering van de kaspositie van 195,6 miljoen euro eind februari naar 143,4 miljoen euro eind juni. De netto financiële schuld (zonder rekening te houden met leaseverplichtingen, zonder impact dus van IFRS-16) liep op van 417 miljoen euro eind 2019 naar 462,8 miljoen euro medio 2020, of een toename van de schuldgraad van 2,89 naar 5,04 keer de ebitda (ebitda zonder leaseverplichtingen). Momenteel bedraagt de bezetting van de complexen 20 tot 25 procent van het precoronatijdperk. Dat is beter voor het verbranden van cash dan gesloten te zijn, maar onvoldoende om de cash burn te stoppen.Conclusie2020 is een dramatisch jaar voor Kinepolis, en 2021 wordt wellicht ook nog geen normaal jaar. De heropstart deze zomer verloopt moeizaam door de beperkte capaciteit, maar ook door een kleiner aanbod aan kaskrakers. Maar er is geen reden tot paniek, dankzij een aantal troeven van de groep. Zo heeft ze een behoorlijke kaspositie, volgt pas in 2022 een eerste belangrijke vervaldag voor de terugbetaling van schulden, en heeft ze een substantieel deel van de complexen in eigen bezit.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 31,75 euroTicker: KIN BBISIN-code: BE0974274061Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 870,2 miljoen euroK/w 2019: 18Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -38%Koersverschil sinds jaarbegin: -46%Dividendrendement: -