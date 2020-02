2019 was operationeel een goed jaar voor First Majestic Silver, maar het vooruitzicht op hogere kosten schrikt de markt af. Toch verwachten we hogere kasstromen door de aantrekkende zilverprijs.

De edelmetaalprijzen zitten in de lift, maar zilver blijft opnieuw achter op goud. Bovendien profiteren de meeste mijnaandelen niet van de opgelopen prijzen, ook First Majestic niet. De Canadese zilverproducent boekte in 2019 een recordomzet, maar door eenmalige factoren bleef de winst onder de verwachtingen. De mijnen produceerden vorig jaar gezamenlijk 13,2 miljoen troy ounce zilver, of 13 procent meer dan een jaar eerder. De goudproductie klom zelfs 21 procent hoger naar net geen 135.000 troy ounce. Per saldo bracht dat de groepsproductie op 25,6 miljoen troy ounce zilver-equivalent (zilver en goud samen), of 15 procent meer dan een jaar eerder en aan de bovenkant van de verwachte 24,4 tot 26 miljoen. Daarnaast was er een output van 7,9 miljoen pond lood en 3,7 miljoen pond zink als bijproduct. Heel die productie leverde een recordomzet van 363,9 miljoen dollar op, een klim met 21 procent tegenover 2018. Behalve van de gestegen productie profiteerde First Majestic ook van de zilverprijs, die vorig jaar gemiddeld 6 procent hoger lag dan een jaar eerder. De totale productiekosten daalden met 15 procent op jaarbasis naar 12,64 dollar per troy ounce zilverequivalent. San Dimas droeg voor het eerst een heel jaar bij aan de productie en leverde met 13,8 miljoen troy ounce meteen ook de grootste bijdrage. Bij Santa Elena en La Encantada ging het om 6,3 en 3,1 miljoen troy ounce. San Martin, La Parrilla en Del Toro leverden samen 2,3 miljoen troy ounce op. First Majestic boekte vorig jaar een operationele winst uit mijnactiviteiten van 66,2 miljoen dollar, tegenover een verlies van 11,9 miljoen dollar een jaar eerder. Netto dook de groep 40,2 miljoen dollar in het rood. Die tegenvaller was te wijten aan een onvoorziene belastingfactuur en een afboeking van 58,7 miljoen dollar op de waarde van de La Encantada-mijn, nadat het dure Roaster-uitbreidingsproject niet het verhoopte resultaat had geleverd. First Majestic zal zich in 2020 concentreren op zijn drie grootste en meest winstgevende zilver- en goudmijnen. San Martin is sinds vorige zomer dicht om veiligheidsredenen, en ook La Parrilla en Del Toro staan op non-actief. Bij San Dimas neemt de output dit jaar toe door de opstart van Tayoltita. In de tweede jaarhelft wordt een nieuwe verwerkingsinstallatie geïnstalleerd. Santa Elena kan dit jaar al profiteren van de upgrade van de verwerkingsinstallatie. Ook de energiekosten zullen er dalen, als wordt overgestapt van diesel naar vloeibaar aardgas. Bij La Encantada worden hogere grades verwacht. Het Ermitaño-project is in december gestart en moet begin 2021 operationeel worden. Omdat een aantal mijnen gesloten blijven en de resultaten van de uitbreidingen in 2021 volgen, zal de output dit jaar dalen naar 21,5 tot 24 miljoen troy ounce zilverequivalent. De totale productiekosten komen voorlopig uit tussen 13,37 en 15,46 dollar. First Majestic sloot het boekjaar af met een cashpositie van 169 miljoen dollar, of 57 miljoen dollar meer dan een jaar eerder. De bankschulden bedragen 155,8 miljoen dollar. De kapitaaluitgaven zullen dit jaar oplopen naar 171,5 miljoen dollar, tegenover 124,2 miljoen in 2019.2019 was operationeel een goed jaar, maar het vooruitzicht op hogere kosten en een lagere productie kon de markt niet bekoren. Toch verwachten we dit jaar hogere kasstromen door de aantrekkende zilverprijs. Op termijn moet zilver goud outperformen. First Majestic kan daar met zijn hoge blootstelling aan zilver (63%) extra van profiteren. We bekijken of we onze positie in de voorbeeldportefeuille kunnen verhogen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 9,24 dollarTicker: AG USISIN-code: CA32076V1031Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 1,9 miljard dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +31%Koersverschil sinds jaarbegin: -25%Dividendrendement: -