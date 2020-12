Bekaert kondigde aan dat het dit jaar een onderliggende bedrijfswinst verwacht die ongeveer even hoog is als vorig jaar. Een totale verrassing is dat niet.

2020 wordt geen verloren jaar voor Bekaert. Dat mag verbazen, want in de eerste helft van het jaar werden de industriële bedrijven zwaar getroffen door de coronacrisis. Zo klapte de auto- en de bandenverkoop in elkaar, wat de omzet en de winstgevendheid van de divisie rubberversterking - de grootste afdeling van Bekaert - een flinke klap verkocht. Maar eind november kon Bekaert niet zonder trots aankondigen dat het dit jaar een onderliggende bedrijfswinst verwacht die ongeveer even hoog is als vorig jaar, ondanks de daling van de omzet. Beleggers hadden die positieve winstwaarschuwing niet zien aankomen, wat erop wijst dat de markt de betere onderliggende winstgevendheid bij Bekaert nog altijd onderschat.Als een donderslag bij heldere hemel komen die betere vooruitzichten nochtans niet. In de eerste helft van dit jaar hield de winstmarge vrij goed stand, ondanks een daling van de omzet met 20 procent. Bekaert plukte toen al de vruchten van het beleid van de vorige jaren, dat fors inzette op efficiëntie en producten met hogere toegevoegde waarde, wat het bedrijf meer prijszettingsmacht geeft. Als reactie op de coronacrisis bespaarde Bekaert 70 miljoen euro extra op de kosten, waarvan 20 procent een recurrente kostenbesparing blijft. In de eerste helft van het jaar slaagde Bekaert er zo in moeilijke omstandigheden in de winstmarge te beschermen.Die verbetering van de onderliggende winstgevendheid raakte bedolven onder de omzetdaling van de coronacrisis, maar komt nu - iets vroeger dan verwacht - aan de oppervlakte dankzij het herstel van de omzet. In de tweede helft van dit jaar kan de marge op het niveau van de onderliggende bedrijfswinst boven 7,5 procent liggen, waardoor het bedrijf na jaren van geploeter opnieuw zijn eigen doelstelling van 7 procent kan verslaan.Bekaert noemt de zomer een kantelpunt op de meeste markten. In het derde kwartaal steeg de omzet met 24 procent in vergelijking met het door covid-19 zwaar getroffen tweede kwartaal. Tegenover dezelfde periode van vorig jaar is de schade bijna goedgemaakt, want de daling van de verkochte volumes bleef beperkt tot -2 procent. Het bedrijf wijst op het herstel op de bandenmarkt en de positieve omzetevolutie op de meeste markten. Vooral China, dat de coronacrisis achter zich heeft gelaten, vuurt het herstel aan. Ook de vraag naar staaldraadtoepassingen krabbelde overeind, maar de omzetstijging in Latijns-Amerika werd deels tenietgedaan door ongunstige wisselkoersen. Voor heel 2020 geeft Bekaert geen omzetverwachting, verwijzend naar de grote onzekerheid door covid-19, maar de comeback van de verkoop zet een hefboom op de verbeterde winstgevendheid, wat dit jaar een bedrijfswinst van bijna 240 miljoen euro mogelijk maakt. Intussen maakt Bekaert verder werk van een lagere schuldgraad. De nettoschuld is, onder meer dankzij de generatie van vrije cashflow, gedaald van 2,5 keer tot 2 keer de bedrijfscashflow. Het bedrijf wil die schuldgraad verder verlagen tot 1,5. De lagere schuldgraad versterkt de financiële weerbaarheid van het bedrijf. Beleggers reageerden enthousiast op de beter dan verwachte winstvooruitzichten, waardoor de koers herstelde van de coronaklap van het voorjaar. Toch is het vet nog niet van de soep. Bij een koers-winstverhouding van 12 schatten beleggers het huiswerk dat Bekaert de voorbije jaren maakte nog niet naar waarde. Er is nog veel onzekerheid door covid-19, maar een verder aantrekkende omzet zal een hefboom zetten op de resultaten dankzij de aantrekkende marges. We behouden daarom het koopadvies. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 25,8 euroTicker: BEK BBISIN-code: BE0974258874Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,57 miljard euroK/w 2019: 11Verwachte k/w 2020: 12Koersverschil 12 maanden: +7%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: 1,13%