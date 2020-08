De Antwerpse plantagegroep Sipef presteerde in de eerste jaarhelft in lijn met de verwachtingen. De gematigd positieve productievooruitzichten voor het tweede kwartaal bleken terecht.

De productie van palmvruchten van de eigen palmbomen klom met 2,86 procent tegenover dezelfde periode in 2019. Na zes maanden is er een toename met 1,42 procent tot 581.755 ton. Het volume palmvruchten gekocht bij derden nam met 6,19 procent toe (+14,51% na zes maanden), waardoor het groepsvolume met 3,43 procent toenam tot 365.770 ton. Na zes maanden bedraagt de stijging 3,58 procent. Het onderscheid tussen Indonesië, dat de productie met 11,7 procent zag toenemen (+8,5% na zes maanden), en Papoea-Nieuw-Guinea (-20,1% in het tweede kwartaal en -16,4% na zes maanden) blijft groot door de drievoudige vulkaanuitbarsting. Sipef verwacht dit jaar 25.000 ton minder palmolie te produceren door de geleden schade, op een groepstotaal in 2019 van 312.514 ton. ...

De productie van palmvruchten van de eigen palmbomen klom met 2,86 procent tegenover dezelfde periode in 2019. Na zes maanden is er een toename met 1,42 procent tot 581.755 ton. Het volume palmvruchten gekocht bij derden nam met 6,19 procent toe (+14,51% na zes maanden), waardoor het groepsvolume met 3,43 procent toenam tot 365.770 ton. Na zes maanden bedraagt de stijging 3,58 procent. Het onderscheid tussen Indonesië, dat de productie met 11,7 procent zag toenemen (+8,5% na zes maanden), en Papoea-Nieuw-Guinea (-20,1% in het tweede kwartaal en -16,4% na zes maanden) blijft groot door de drievoudige vulkaanuitbarsting. Sipef verwacht dit jaar 25.000 ton minder palmolie te produceren door de geleden schade, op een groepstotaal in 2019 van 312.514 ton. Het herstel van de palmbomen - 20 procent van het totaal in Papoea-Nieuw-Guinea - verloopt gunstig, en tegen 2022 zou de productie er volledig hersteld zijn. De extractiepercentages (de hoeveelheid olie die wordt gehaald uit 1 ton vruchten) lagen op groepsniveau net zoals in het eerste kwartaal hoger dan vorig jaar (23,7% versus 23,3%), met in Papoea-Nieuw-Guinea door het relatief droge weer zelfs een zeer hoge 25 procent. Hierdoor steeg de palmolieproductie in het tweede kwartaal met 4,79 procent tot 83.835 ton. De toename in het eerste semester bedroeg 5,64 procent tot 162.638 ton. Voor het derde kwartaal zijn de vooruitzichten gematigd na een lange droogte vorig jaar, maar in het vierde kwartaal wordt opnieuw gerekend op volumegroei. Per saldo rekent Sipef niet langer op de verhoopte groei op jaarbasis met 10 procent, maar wel op een hogere groei dan in de eerste jaarhelft (+5,6%). De brutowinst klom in de eerste jaarhelft van 14,3 miljoen dollar vorig jaar naar 20 miljoen, dankzij een gemiddeld 23 procent hogere palmolieprijs van 649 dollar per ton. Zowel de rubberafdeling (-1,5 miljoen dollar) als de thee-activiteiten (-0,5 miljoen) droeg negatief bij. Vooral voor rubber is dat stilaan een structureel gegeven dat ook negatief is beïnvloed door de gevolgen van covid-19 op de auto-industrie.Netto boekte Sipef een beperkt verlies van 0,7 miljoen dollar, tegenover nog 5,2 miljoen vorig jaar. De nettoschuld stabiliseerde rond 165 miljoen dollar. Om kosten te besparen verschuiven een aantal technische investeringen naar 2021. Belangrijk is dat op basis van de huidige verwachtingen het investeringsritme in de uitbreiding van het groepsareaal aangehouden kan worden, met de onverminderde ambitie om binnen vijf jaar in de buurt van 100.000 hectare op groepsniveau uit te komen (momenteel circa 82.800 hectare). De groep verkocht 76 procent van de verwachte jaarproductie tegen gemiddeld 692 dollar per ton, tegenover 60 procent tegen gemiddeld 569 dollar per ton op hetzelfde moment vorig jaar. In mei namen Sipef en hoofdaandeelhouder Ackermans & van Haaren voor 8,7 miljoen dollar een belang over van respectievelijk 10 procent (tot 48%) en 42 procent in Verdant Bioscience. Dat ontwikkelt hoogrenderende F1-hybride palmzaden en zal normaal tegen 2028 Sipef voor het eerst rechtstreeks toegang geven tot eigen hoogrenderende palmzaden. ConclusieNa het erg tegenvallende jubileumjaar 2019 wordt 2020 opnieuw een overgangsjaar. Het prijsherstel van palmolie is stilgevallen op een niveau dat een beperkte winst mogelijk maakt. Het aandeel blijft aantrekkelijk op de lange termijn, door het positieve vraag- en aanbodperspectief in palmolie. Op kortere termijn zien we weinig koerstriggers en daarom is het aandeel voorlopig te behouden.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 45,45 euroTicker: SIP BBISIN-code: BE0003898187 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 480,8 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 61Koersverschil 12 maanden: +14%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: -