De druk van de regelgevers op Facebook wordt groter.

Facebook kreeg bij de start van het derde kwartaal af te rekenen met een advertentieboycot van vooral Amerikaanse bedrijven. Die kwam er uit onvrede met de vermeende desinformatie op de platformen van de groep. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen moest Facebook bovendien een aantal politieke advertentiecampagnes weigeren, maar dat had vooral een impact op oktober, dus op het vierde kwartaal.

...

Facebook kreeg bij de start van het derde kwartaal af te rekenen met een advertentieboycot van vooral Amerikaanse bedrijven. Die kwam er uit onvrede met de vermeende desinformatie op de platformen van de groep. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen moest Facebook bovendien een aantal politieke advertentiecampagnes weigeren, maar dat had vooral een impact op oktober, dus op het vierde kwartaal. Tussen juli en september groeide de omzet met 22 procent op jaarbasis, naar 21,47 miljard dollar, ver boven de verwachte 19,8 miljard. Het overgrote deel komt van advertenties. De overige inkomsten beperken zich tot 250 miljoen dollar. Dat cijfer zal vanaf het lopende kwartaal toenemen, nu Facebook de virtual-realitybril Oculus Quest 2 wereldwijd aanbiedt. De impact van de advertentieboycot was klein. Hij duurde niet lang en vooral kleine en middelgrote bedrijven deden eraan mee, die Facebook als hun enige advertentiemedium gebruiken. Ruim 70 procent van de groepsomzet komt uit Noord-Amerika en Europa. Het aantal dagelijks actieve gebruikers op het Facebook-platform steeg op jaarbasis met 12 procent naar 1,82 miljard. De consensus was 1,78 miljard, onveranderd tegenover het tweede kwartaal. In de Verenigde Staten en Canada was er op kwartaalbasis een kleine afname, van 198 naar 196 miljoen. Die was niet onverwacht, na de forse klim in het tweede kwartaal door de lockdown. Het aantal Europese gebruikers dat dagelijks actief is op Facebook, bleef onveranderd op 305 miljoen. De groei viel dus volledig toe te schrijven aan Azië en de rest van de wereld. Het aantal maandelijks actieve gebruikers volgde eenzelfde trend. Alle platformen gecombineerd (Facebook, Instagram, Messenger en WhatsApp) hadden 3,21 miljard maandelijkse gebruikers, tegenover 3,14 miljard in het tweede kwartaal. Een jaar eerder waren er 14 procent minder. De gemiddelde omzet per gebruiker steeg naar 7,89 dollar, tegenover 7,05 dollar in het tweede kwartaal. De cijfers van Noord-Amerika en Europa liggen fors boven dat groepsgemiddelde. De achteruitgang van de klantenbasis in Noord-Amerika is dus geen goede zaak. De kosten stegen in het derde kwartaal met 28 procent, en dat was sneller dan de omzet. Dus daalde de operationele marge naar 37 procent, tegenover 41 procent een jaar eerder. De forse kostenstijging was toe te schrijven aan de uitbreiding van het personeelsbestand (+32%). Facebook verdiende netto 7,85 miljard dollar, 29 procent meer dan een jaar eerder. De winst per aandeel klom naar 2,71 dollar, tegenover 2,12 dollar vorig jaar, ver boven de consensusverwachting van 1,91.De onzekerheid voor 2021 blijft wel groot. De Federal Trade Commission is bezorgd om het aanwenden van de gebruikersdata van WhatsApp en Instagram in andere diensten van Facebook. Dat is een schending van de voorwaarden die bij de overname zijn afgesproken. Na een update van Apples besturingssysteem iOS zal Facebook ook niet langer data van iPhone-gebruikers kunnen verzamelen en gebruiken voor doelgerichte advertenties. Dit kan de efficiëntie van die advertenties verlagen en de prijzen onder druk zetten. Facebook groep sloot het derde kwartaal af met 55,6 miljard dollar aan liquiditeiten en een schuld van 11,1 miljard dollar. ConclusieHoewel Facebook boven de verwachtingen presteerde, zette het aandeel geen nieuw hoogtepunt neer. De druk van de regelgevers wordt groter. Dat brengt de positie als beurslieveling in gevaar. Met een ondernemingswaarde (ev) die bijna 9 keer de omzet bedraagt, is de waardering hoog, zowel in verhouding tot het eigen historisch gemiddelde als tegenover de brede markt. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 275,59 dollarMarkt: NasdaqISIN-code: US30303M1027Ticker: FB USBeurskapitalisatie: 785 miljard dollarK/w 2019: 43Verwachte k/w 2020: 29Koersverschil 12 maanden: +38%Koersverschil sinds jaarbegin: +33%Dividendrendement: -