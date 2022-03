De winst van de de Antwerpse plantagegroep is bijna verzesvoudigd tegenover 2020 - een gevolg van sterke productiecijfers en fors hogere palmolieprijzen.

Sipef boekte recordcijfers in 2021. Bij de update over het derde kwartaal had de Antwerpse plantagegroep haar vooruitzichten voor de recurrente nettowinst (zonder eenmalige elementen) al opgetrokken van 60 à 70 miljoen naar 80 miljoen dollar. Uiteindelijk klokte de winst af op 82,7 miljoen dollar, bijna een verzesvoudiging tegenover 2020 (14,1 miljoen). Dat recordcijfer was een gevolg van sterke productiecijfers en fors hogere palmolieprijzen. Op jaarbasis klom de productie van eigen palmvruchten met 13,6 procent tot 1,39 miljoen ton. Door de gunstige weersomstandigheden steeg het extractiepercentage (de hoeveelheid olie uit 1 ton vruchten) op groepsniveau met 2,...

Sipef boekte recordcijfers in 2021. Bij de update over het derde kwartaal had de Antwerpse plantagegroep haar vooruitzichten voor de recurrente nettowinst (zonder eenmalige elementen) al opgetrokken van 60 à 70 miljoen naar 80 miljoen dollar. Uiteindelijk klokte de winst af op 82,7 miljoen dollar, bijna een verzesvoudiging tegenover 2020 (14,1 miljoen). Dat recordcijfer was een gevolg van sterke productiecijfers en fors hogere palmolieprijzen. Op jaarbasis klom de productie van eigen palmvruchten met 13,6 procent tot 1,39 miljoen ton. Door de gunstige weersomstandigheden steeg het extractiepercentage (de hoeveelheid olie uit 1 ton vruchten) op groepsniveau met 2,28 procent tot een sterke 24 procent. Dat leidde tot een recordproductie van 384.178 ton palmolie, een stijging met 16,7 procent tegenover 2020. De prijzen waren de voorbije maanden nog beter dan verwacht. De gemiddelde palmolieprijs klom van 715 dollar per ton in 2020 naar 1.195 dollar. De groepsomzet steeg met 51,8 procent tot 416,1 miljoen dollar en de brutowinst van 62,4 miljoen naar 169,2 miljoen. De recurrente winst van 82,7 miljoen dollar houdt nog geen rekening met de eenmalige nettowinst van 11 miljoen op de verkoop van de Indonesische dochter PT Melania in april 2021, die alle theeactiviteiten en de helft van de rubberactiva omvatte. Door de resterende rubberplantages (1.763 hectare eind 2021) geleidelijk om te bouwen naar palmolieplantages vervelt de groep naar een puur palmoliebedrijf. De bananenplantages in Ivoorkust blijven wel een nevenactiviteit en leverden een bijdrage van 3,8 miljoen dollar aan de brutowinst. Door een nieuwe uitbreiding stijgt de verwachte bananenproductie in 2022 met 18 procent. Op basis van de uitbetalingsratio van 30 procent van de recurrente nettowinst stijgt het brutodividend per aandeel van 0,35 euro in 2021 naar een historisch record van 2 euro (3,3% brutorendement). Het investeringsbudget wordt in 2022 opgetrokken van 68,7 miljoen in 2021 richting 100 miljoen dollar. Door de enorme hausse op de palmoliemarkt verminderde de nettoschuld in 2021 met twee derde, van 151,2 miljoen naar 49,2 miljoen, ruim onder het in oktober vooropgestelde niveau van 75 miljoen. Bovendien zijn de vooruitzichten voor 2022 uitstekend. Sipef verwacht na het sterke 2021 een verdere productiestijging met 4 procent door de combinatie van 10 procent groei in Indonesië en een lichte daling in Papoea Nieuw-Guinea. Daarmee zou de jaarproductie voor het eerst de grens van 400.000 ton bereiken. Door een verdere expansie richting 100.000 hectare wil Sipef tegen 2030 een jaarproductie van 600.000 ton halen. Tot nu is voor dit jaar 33 procent van de verwachte jaarproductie verkocht tegen een stevige 1.267 dollar per ton, tegenover 36 procent tegen 827 dollar per ton op hetzelfde moment vorig jaar. De markt zal nog minstens tot de zomer krap blijven. ConclusieDe koers van het aandeel reageerde positief op de recordcijfers. We zien, deels dankzij de uitstekende vooruitzichten voor 2022, verder stijgingspotentieel richting 70 euro. Koopwaardig (rating 1B).Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 65,30 euroTicker: SIP BBISIN-code: BE0003898187 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 690,8 miljoen euroK/w 2021: 9Verwachte k/w 2022: 11Koersverschil 12 maanden: +40%Koersverschil sinds jaarbegin: +14%Dividendrendement: 3,1%