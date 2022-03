We zullen snel onze positie in Ackermans & van Haaren vergroten.

Ackermans & van Haaren (AvH) presenteerde een schitterend jaarrapport over 2021. Zelfs de meest kritische analist kon er weinig of niks op afdingen. De recordresultaten die na het al uitstekend halfjaarrapport waren beloofd, hebben we gekregen. Zoals we hadden gehoopt en aangegeven, staat het AvH-aandeel daarmee weer op de kaart. De holding deed het de voorbije twaalf maanden zowat 20 procent beter dan de Bel-20. Cruciaal is dat alle divisies bijdroegen aan de recordcijfers. De baggerdivisie, met uiteraard op kop DEME(62% AvH), zag de omzet vorig jaar met 14,3 procent toenemen tot 2,511 miljard euro. De afdeling Marine Engineering & Contracting droeg 99,0 miljoen euro (24,3% van het totaal) bij tot het geconsolideerde nettoresultaat (68,6 miljoen euro afkomstig van DEME). Maar de meest stabiele en grootste steunpilaar blijft Private Banking met Delen Private Bank en Bank J. Van Breda. Het beheerde vermogen is verder opgelopen tot een nieuw record van 63,9 miljard euro, tegenover 59,8 miljard medio 2021 en 54,1 miljard eind 2020. Dat leverde een bijdrage van 183,1 miljoen euro (45,0% van het totaal) tot het geconsolideerde nettoresultaat. Essentieel voor het segment Vastgoed en seniorenzorg, met onder meer Nextensa en Anima Care, was in 2021 de goedkeuring door een buitengewone algemene vergadering van het fusieproject Leasinvest-Extensa tot een geïntegreerde vastgoedspeler (verhuur en ontwikkeling). Nextensa leverde 42,7 miljoen euro van het nettoresultaat 2021, of ruim 10 procent. In de afdeling energie waren er de verdere expansie en recordresultaten bij Sipef. De afdeling leverde 30,0 miljoen euro of 7,4 procent van het nettoresultaat, tegenover slechts 6,8 miljoen euro in 2020. Een speciale vermelding verdient ook de spectaculaire groei van de divisie Growth Capital. Bij die private-equitytak sprong het nettoresultaat van 12,7 naar 71,3 miljoen euro, goed voor 17,5 procent van het totaal. Opgeteld geeft dat een nettowinst van 406,8 miljoen euro of 12,26 euro per aandeel. Dat is 77 procent meer dan de 229,8 miljoen euro van 2020. In het tweede kwartaal rondt AvH de verkoop van zijn 30 procentbelang in Manucharaf, waardoor de holding over een nettokaspositie van meer dan 200 miljoen euro zal beschikken, tegenover 68 miljoen eind 2020. Het dividend wordt forser dan verwacht opgetrokken: met 17 procent tot 2,75 euro per aandeel. Met de recordresultaten, de prima vooruitzichten, de fraaie dividendsprong en de beursgang van DEME zien we alleen maar argumenten om ervan uit te gaan dat het aandeel ook de komende twaalf tot achttien maanden zal uitblinken. De beursgang van DEME krijgt nog een extra dimensie, nu de holding HAL Trust DEME's baggerconcurrent Boskalisvan de beurs wil halen. We zullen dan ook snel onze positie vergroten (rating 1A). Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 161,90 euroTicker: ACKB BBISIN-code: BE0003764785Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 5,42 miljard euroK/w 2021: 24Verwachte k/w 2022: 21Koersverschil 12 maanden: +26%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 1,7%