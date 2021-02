Zeker bij de vliegtuigbouwers mogen we het langetermijnperspectief niet uit het oog verliezen.

Airbus is een van de succesverhalen van Europese samenwerking. Anno 2020 was de vliegtuigbouwer een te duchten concurrent van het Amerikaanse Boeing. Airbus leverde al ruim 11.000 vliegtuigen aan meer dan honderd luchtvaartmaatschappijen en ruim 12.000 helikopters aan circa 3000 klanten. Het is bovendien het nummer twee in ruimtevaart en staat in de top tien in de defensiesector.

...

Airbus is een van de succesverhalen van Europese samenwerking. Anno 2020 was de vliegtuigbouwer een te duchten concurrent van het Amerikaanse Boeing. Airbus leverde al ruim 11.000 vliegtuigen aan meer dan honderd luchtvaartmaatschappijen en ruim 12.000 helikopters aan circa 3000 klanten. Het is bovendien het nummer twee in ruimtevaart en staat in de top tien in de defensiesector.Maar de coronapandemie maakte brutaal een einde aan de feestvreugde bij Airbus. Het luchtverkeer liep terug met 60 à 70 procent. Dat bracht de grote Airbus-klanten, de luchtvaartmaatschappijen, in serieuze moeilijkheden. Weg zijn alle optimistische prognoses voor Airbus, zeker voor de eerstvolgende jaren. De meeste sectorspecialisten mikken op een normalisering in 2023 of zelfs 2024. Maar zeker in deze sector mogen we het langetermijnperspectief niet uit het oog verliezen. Airbus ontpopte zich het afgelopen decennium tot een groei-aandeel (vooral in termen van winstgevendheid), en stond tot vorig jaar op de derde plaats van de best presterende Eurostoxx-50-aandelen, zowel op vijf als op tien jaar. Het luchtverkeer is tussen 2000 en 2020 maal 2,4 gegaan, en voor de komende vijftien jaar wordt opnieuw een verdubbeling verwacht. Dat kan nu eventueel wat langer duren, maar een jaarlijkse gemiddelde groei van 4,3 procent over de komende twintig jaar is zeker niet onrealistisch. Volgens Airbus zijn er er de komende twintig jaar ruim 39.000 nieuwe passagiers- en vracht toestellen nodig: een derde (36%) voor vervanging en twee derde (64%) om de groei op te vangen. Bij de vliegtuigbouwers is de concurrentie beperkt. Er is een feitelijk duopolie van Airbus en Boeing. De sector heeft bovendien een heel hoge toegangsdrempel. Desalniettemin was 2020 keihard. Vorig jaar bedroeg de groepsomzet 49,91 miljard euro, een terugval met 29 procent tegenover 2019. Enkel in de defensietak steeg de omzet, van 10,08 naar 10,52 miljard euro (+4%). Het aantal leveringen viel vorig jaar met 34 procent terug, tot 566. Ook het aantal bestellingen zakte sterk: van 768 in 2019 naar 268 toestellen vorig jaar. In waarde betekende dat een krimp van 81,2 miljard euro naar 33,3 miljard.De vrije kasstroom van 3,47 miljard euro in 2019 dook vorig jaar 7,36 miljard euro onder nul. De aangepaste bedrijfswinst (ebit) bedroeg 1,7 miljard euro, een duik van 75 procent tegenover de 6,95 miljard euro van 2019. De kosten voor onderzoek & ontwikkeling werden met 15 procent teruggeschroefd tot 2,86 miljard euro. Het jaarresultaat 2020 werd met rode inkt geschreven: -1,13 miljard euro, of -1,45 euro per aandeel. Logisch dat de bedrijfsleiding zal voorstellen geen dividend uit te keren over het boekjaar 2020. De nettokaspositie van 4,3 miljard euro eind 2020 is nog enigszins geruststellend, al lag die eind 2019 met 12,5 miljard euro een pak hoger. Voor dit jaar mikt het management (voorzichtig) op 2 miljard euro bedrijfswinst (ebit) en een vrije kasstroom in evenwicht. ConclusieDe koers verloor terrein na de bekendmaking van de resultaten. De teleurstelling kwam vooral voort uit de voorzichtige/sombere vooruitzichten voor 2021. We denken toch dat het Airbus-aandeel iets te fors was vooruitgelopen op het verwachte herstel van de sector. Het verdere koersherstel dit jaar zal mede bepaald worden door hoe het reizen deze zomer zal kunnen verlopen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 91,18 euroTicker: AIR FPISIN-code: NL0000235190Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 71,9 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -27%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: -