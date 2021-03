Nokia wacht een overgangsjaar waarin het management het vertrouwen moet terugwinnen en de groep marktaandeel moet zien te heroveren in het 5G-segment.

Het aandeel van de Finse producent van netwerkapparatuur was begin dit jaar de speelbal van de Reddit-speculanten. Nokia werd op 27 januari even opgestuwd tot bijna 10 dollar, maarde vreugde was van korte duur. Het aandeel zakte als een pudding ineen. Het kwartaal- en jaarrapport van begin februari werd niet zo goed onthaald. De vooruitzichten voor het lopende boekjaar ontgoochelden de markt. In het vierde kwartaal presteerde Nokia boven de verwachtingen met een omzet van 6,57 miljard euro (-5% op jaarbasis). Nokia ontving de betaling van een factuur die pas in het eerste kwartaal werd verwacht en dat zorgde voor een vertekend beeld. De kasstroom was voor het derde opeenvolgende kwartaal positief en de nettowinst lag met 0,14 euro per aandeel 1 eurocent lager dan een jaar eerder. Nokia realiseerde over heel 2020 een omzet van 21,9 miljard euro en een nettowinst van 0,26 euro per aandeel. De operationele marge lag met 9,7 procent hoger dan een jaar eerder (8,6%), maar beduidend onder die van concurrent Ericsson (12,5%). Nokia zit verwikkeld in een strijd met andere aanbieders van telecomapparatuur om componenten te leveren voor de bouw van 5G-netwerken. De Finnen zijn nog maar sinds de overname van Alcatel-Lucent in 2015 in netwerkapparatuur actief, en hun aanbod kan nog niet met dat van Ericsson en Huawei wedijveren. Nokia kan wel mee profiteren van de boycot van Huawei door westerse landen, waardoor het veel contracten in Europa en de Verenigde Staten kan binnenhalen. Ericsson heeft in tegenstelling tot Nokia wel een voet tussen de deur in China, waar de uitrol van 5G op volle toeren draait. Nokia moest ook de duimen leggen tegen Samsung bij de toekenning van een contract voor 5G-apparatuur door Verizon.De nieuwe topman Pekka Lundmark moet het vertrouwen in het management herstellen nadat de prognoses van de voorbije jaren te optimistisch bleken. De verwachtingen voor het lopende boekjaar zijn conservatief met een omzet tussen 20,6 en 21,8 miljard euro en een operationele marge tussen 7 en 10 procent. Lundmark wil tegen 2023 een marge tussen 10 en 13 procent realiseren en sneller dan de markt groeien. Nokia wil dat doen door in te zetten op technologie met hogere investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Een aanzet was de overeenkomst van vorige maand met Microsoft, Alphabet en Amazon om de Radio Access Network-toepassingen te integreren in de cloudplatformen Azure, Google Cloud en Amazon Web Services. Nokia wil ook de kosten verlagen. Daartoe worden de komende twee jaar 10.000 van de 90.000 banen geschrapt. Nokia realiseerde het voorbije jaar een positieve vrije kasstroom van 778 miljoen euro. Eind 2020 beschikte het over 8,1 miljard euro aan liquiditeiten. Gecorrigeerd voor de uitstaande schuld bleef er een nettocashpositie van 2,5 miljard euro over tegenover 1,87 miljard euro na het derde kwartaal. Nokia schrapte in oktober 2019 het dividend om zo veel mogelijk geld binnen het bedrijf te houden. Door de verbeterde financiële positie zal Nokia in het vierde kwartaal beslissen of een herinvoering van het dividend opportuun is.De Reddit-gekte zorgde voor een uitstekende uitstapmogelijkheid die op korte termijn niet meer zal terugkeren. Nokia wacht een overgangsjaar waarin het management het vertrouwen moet terugwinnen en de groep marktaandeel moet zien te heroveren in het 5G-segment. Een pluspunt is het vooruitzicht op de herinvoering van een dividend en de lage waardering tegen minder dan 1 keer de omzet. Nokia is koopwaardig als langetermijnbelegging om in te spelen op de groei van 5G. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 3,45 euroTicker: NOK FHISIN-code: FI0009000681Markt: HelsinkiBeurskapitalisatie: 19,58 miljard euroK/w 2020: 13Verwachte k/w 2021: 14Koersverschil 12 maanden: +30%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: -