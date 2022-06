Het voorbije anderhalf jaar was bijzonder onaangenaam voor de aandeelhouders van Alibaba. Maar anders dan de voorgaande keren kwam er nu wel een positieve marktreactie op de cijfers.

Het voorbije anderhalf jaar was bijzonder onaangenaam voor de aandeelhouders van Alibaba. Het begon eind 2020 met het torpederen van de beursgang van de fintechdochter Ant Group (33% Alibaba). De IPO op de beurs van Sjanghai moest de grootste beursintroductie ooit worden, met een tegenwaarde van 34,4 miljard dollar. Het stuwde de beurskapitalisatie van Alibaba tot boven 700 miljard dollar, waarmee het Chinese e-commercebedrijf van stichter Jack Ma stevig in de top tien van de grootste beurskapitalisaties in de wereld stond. Kritiek van Ma op de Chinese toezichthouders was de druppel die de emmer bij de autoriteiten, inclusief president Xi Jinping, deed overlopen. ...

Het voorbije anderhalf jaar was bijzonder onaangenaam voor de aandeelhouders van Alibaba. Het begon eind 2020 met het torpederen van de beursgang van de fintechdochter Ant Group (33% Alibaba). De IPO op de beurs van Sjanghai moest de grootste beursintroductie ooit worden, met een tegenwaarde van 34,4 miljard dollar. Het stuwde de beurskapitalisatie van Alibaba tot boven 700 miljard dollar, waarmee het Chinese e-commercebedrijf van stichter Jack Ma stevig in de top tien van de grootste beurskapitalisaties in de wereld stond. Kritiek van Ma op de Chinese toezichthouders was de druppel die de emmer bij de autoriteiten, inclusief president Xi Jinping, deed overlopen. Dat was de inleiding tot de crash van het aandeel, want in zowat achttien maanden verloor de koers meer dan 70 procent. Op zeker moment was er bijna 500 miljard dollar aan beurswaarde verdampt. Anders dan de voorgaande keren kwam er nu wel een positieve marktreactie op de cijfers. De kwartaalomzet in het laatste kwartaal van het boekjaar 2021-2022 (afsluitdatum 31 maart) kwam uit op 204,05 miljard yuan of omgerekend 32,19 miljard dollar. Dat cijfer lag boven de gemiddelde analistenverwachting van 200,59 miljard yuan. Het blijft met 9 procent wel de laagste groei op kwartaalbasis sinds de IPO in 2014. Analisten en beleggers waren voorheen gewoon aan groeivoeten van minstens 20 procent. Eind maart had Alibaba 1,31 miljard actieve mobiele gebruikers op zijn marktplaats, waarvan voor het eerst meer dan 1 miljard in China zelf. Dat is een fenomenaal aantal en nog een toename met 28,3 miljoen tegenover eind 2021. Voor het volledige boekjaar is er een omzettoename van 19 procent tot 853,06 miljard yuan of 134,57 miljard dollar. De grootste groei was voor de internationale activiteiten (+25%) en het cloudsegment (+23%). Het minst groeiden de activiteiten in China zelf (+18%), terwijl die nog altijd de veruit grootste afdeling vormen (69% van de groepsomzet).Ontgoochelend is de daling van de bedrijfskasstroom (ebitda) met 23 procent op jaarbasis tot 130,40 miljard yuan. De winst over het boekjaar kwam uit op 69,64 miljard yuan of een terugval met -22 procent. Op kwartaalbasis overtrof Alibaba met 16,72 miljard yuan wel de analistenconsensus. Alibaba groeide het afgelopen decennium uit tot hét verkoopplatform van China. Maar door de recente heisa kwam er een forse knik in zijn groeiparcours. Zo betaalde de e-commercegigant vorig boekjaar een boete van 18,23 miljard yuan voor monopoliemisbruik aan de Chinese autoriteiten.ConclusieStilaan lijken we over de piek van het negativisme rond China in het algemeen en Alibaba in het bijzonder heen. De waardering van het aandeel is intussen fors teruggevallen met een verwachte koers-winstverhouding van 15 (was nog het dubbele begin vorig jaar) en een verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) van 8,5 (was ook nog het dubbele begin 2021). Daarom hebben we de positie in de voorbeeldportefeuille onlangs verder opgetrokken. We zien hier ruimte voor een verder fors koersherstel (koopwaardig, rating 1B).Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 109,84 dollarTicker: BABA USISIN-code: US01609W1027Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 293,8 miljard dollarK/w 2021: 13,5Verwachte k/w 2022: 15Koersverschil 12 maanden: -48%Koersverschil sinds jaarbegin: -9%Dividendrendement: -