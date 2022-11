Het bedrijfsmodel van Wheaton Precious Metals garandeert lage kosten, maar op de inkomsten heeft het geen impact. De productie krijgt volgend jaar wel een boost.

Goud en zilver lagen in het derde kwartaal zwak op koers. Dat had een weerslag op de omzet en de winst van Wheaton Precious Metals. De groepsomzet daalde met bijna 19 procent op jaarbasis naar 219 miljoen dollar. De verkoopvolumes daalden met 7 procent, de lagere verkoopprijzen hadden een impact van 12 procent. Wheaton ontving 159.900 troyounce goudequivalent (goud, zilver, palladium, platina en kobalt) van de mijnen waar het een afnameovereenkomst voor heeft afgesloten. Dat is 13 procent minder dan een jaar eerder, een gevolg van de lagere output bij Salobo, uitgebaat door Vale, en de sluiting van de 777-mijn. Gezien de lage prijzen, koos Wheaton ervoor niet alles te verkopen, waardoor het verkoopvolume van 138.800 troyounce goudequivalent 7 procent lager lag dan een jaar eerder. Wheaton hield na het derde kwartaal 138.000 troyounce goudequivalent aan onverkochte voorraden aan, of bijna een volledig kwartaal productie. De brutowinst daalde van 151 naar 102 miljoen dollar, maar netto bleef bijna de helft meer winst over tegenover jaar eerder. Dat had te maken met inkomsten van de verkoop van de Keno Hill-streamingovereenkomst, nadat eigenaar en mijnuitbater Alexco was overgenomen door Hecla Mining. De aangepaste nettowinst daalde met 31,5 procent naar 93,9 miljoen dollar. Wheaton verlaagde zijn productieprognoses voor het lopende boekjaar na enkele operationele tegenslagen. Het mikt op 640.000 tot 680.000 troyounce goudequivalent, samengesteld uit 22,5 à 24 miljoen troyounce zilver en 300.000 à 320.000 troyounce goud, aangevuld met kleine hoeveelheden palladium, kobalt en platina. Die cijfers werden na het derde kwartaal herbevestigd. Na drie kwartalen in 2022 ligt de output op 491.100 troyounce goudequivalent. Wheaton mag volgend jaar uitkijken naar drie nieuwe projecten. Sabina Gold&Silver start begin 2023 met de bouw van het Goose-project, Generation Mining met Marmato en Artemis Gold met Blackwater. Die nieuwe projecten zullen de productie de komende jaren mooi doen groeien. Tussen 2023 en 2026 mikt Wheaton op een gemiddelde output van 800.000 troyounce goudequivalent, die verder zal oplopen tot gemiddeld 850.000 tot 2031. Goud zal het grootste aandeel in de groepsomzet hebben (54%), gevolgd door zilver (36%), palladium (5%), kobalt (4%) en platina (1%). Die cijfers zijn gebaseerd op de huidige streamingovereenkomsten en houden geen rekening met nieuwe deals.Wheaton keert op kwartaalbasis een basisdividend van 5 dollarcent per aandeel uit, goed voor een uitgave van 59 miljoen dollar. Tegen de huidige koers komt dat overeen met een rendement van 1,6 procent. Het beschikte na het derde kwartaal over 495 miljoen dollar cash en kortlopende investeringen, tegenover 449 miljoen dollar drie maanden eerder. De liquiditeit wordt nog aangevuld met een kredietfaciliteit van 2 miljard dollar, die eerder dit jaar tot 2027 werd verlengd. ConclusieHet bedrijfsmodel van Wheaton garandeert lage kosten, maar op de inkomsten heeft de groep geen impact. Lagere edelmetaalprijzen en een dalende output leiden tot een daling van de winst, wat in het derde kwartaal het geval was. Er is wel beterschap op komst voor de productie, zodat zelfs bij constante edelmetaalprijzen de omzet en de winst zullen toenemen. De huidige lage koers houdt geen rekening met bijkomende groei door hogere goud- en zilverprijzen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 37,78 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: WPM USISIN-code: CA8283361076Beurskapitalisatie: 16,7 miljard dollarK/w 2021: 29Verwachte k/w 2022: 30Koersverschil 12 maanden: -13%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: 1,6%