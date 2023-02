Er is nog heel wat werk voor de boeg in de uitrol van 5G. In tegenstelling tot concurrent Ericsson verwacht Nokia dit jaar groei.

De beursprestatie van Nokia was de voorbije jaren niet om vrolijk van te worden. Het aandeel noteert op hetzelfde niveau als vijf jaar geleden. Nokia is in die periode wel uitgegroeid tot de derde grootste producent van netwerkapparatuur. Ongeveer drie kwart van de omzet komt van telecomoperatoren en leveranciers van netwerkdiensten. De Finse groep heeft de voorbije jaren werk gemaakt van een diversificatie naar industriële klanten, zoals mijnbouwbedrijven en nutsbedrijven. Die niet-telecomklanten staan in voor iets meer dan 10 procent van de omzet. Een derde tak is Nokia Technologies. Die afdeling omvat de patentenportefeuille van de groep. In het vierde kwartaal klom de groepsomzet, bij constante wisselkoersen, met 11 procent naar 7,45 miljard euro. Dat was een stuk boven de verwachte 7,1 miljard euro en vooral te danken aan de prestatie van Nokia Technologies. De omzetevolutie in die afdeling is erg volatiel. Op een moment dat een contract met bijvoorbeeld een smartphoneproducent voor het gebruik van patenten wordt afgesloten, komt er flink wat geld binnen. Dat was het geval in het vierde kwartaal, toen het contract met Samsung werd vernieuwd en de omzet met 82 procent op jaarbasis steeg. Over het volledige boekjaar stegen de inkomsten uit patenten met 5 procent. Nokia Technologies haalt met 83,1 procent ook de hoogste marges van de groep. Het grootste deel van Nokia's omzet komt uit de globale uitrol van 5G-netwerken. In Azië staat het daarmee al vrij ver, maar in Europa zit de uitrol nog in een beginfase. Network Infrastructure is de grootste afdeling met een aandeel van 40 procent in de groepsomzet. Die omvat de activiteiten in glasvezel, koper, ondergrondse kabels en optische netwerken. De omzet van die afdeling klom in het vierde kwartaal met 14 procent op jaarbasis. Network Infrastructure is na Nokia Technologies de meest winstgevende afdeling met een marge van 15,3 procent. Mobile Networks omvat alle apparatuur voor mobiele 5G-netwerken en staat in voor 36 procent van de omzet. Door de scherpe concurrentie zijn de groei en de winstgevendheid een stuk lager. De omzet van de afdeling steeg met 3 procent en de operationele marge kwam uit op 6,8 procent. Eind januari had Nokia met 266 klanten overeenkomsten voor de uitrol van 5G. Daarvan zijn al 96 netwerken operationeel.In tegenstelling tot concurrent Ericsson verwacht Nokia dit jaar groei. De Finnen mikken voor het lopende boekjaar op een omzet tussen 24,9 en 26,5 miljard euro, tegenover 24,9 miljard in 2022. Dat impliceert een groei met 2 tot 8 procent op jaarbasis. Het middelpunt van die vork ligt boven de consensusverwachting van 25,5 miljard. De operationele marge zal tussen 11,5 en 14 procent uitkomen, tegenover 12,5 procent vorig jaar. Nokia realiseerde vorig jaar een vrije kasstroom van 840 miljoen euro. Dat bracht de nettokaspositie op 4,8 miljard euro. De eerste fase van het aandeleninkoopprogramma van 600 miljoen euro is afgerond. De tweede fase startte in januari en wordt ten laatste op 21 december afgerond. Nokia verhoogt het dividend van 8 naar 12 eurocent op jaarbasis. Nokia wordt zowel op Nasdaq als op de beurzen van Helsinki en Euronext (Parijs) verhandeld.ConclusieDe groeiprognose voor 2023 is vrij bescheiden, omdat er nog veel onzekerheden zijn over de impact van een mogelijke recessie. Dat laat zich ook zien in de waardering, want Nokia noteert tegen minder dan 10 keer de verwachte winst en ook minder dan 1 keer de omzet. Na de dividendverhoging wordt het rendement stilaan aantrekkelijk (2,7%). Een tegendraadse kanshebber. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 4,34 euroTicker: NOK FH ISIN-code: FI0009000681Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 24,4 miljard euroK/w 2022: 10Verwachte k/w 2023: 10Koersverschil 12 maanden: -17%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: 1,8%