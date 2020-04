7C Solarparken, de Belgische uitbater van zonnepanelen- of PV-parken in voornamelijk Duitsland, boekte beter dan verwachte jaarcijfers 2019. Na de derdekwartaalupdate werden de jaarverwachtingen verhoogd. De verwachte omzet klom van 41 miljoen euro naar minstens 42 miljoen, de bedrijfskasstroom of ebitda van meer dan 35 miljoen naar meer dan 37,5 miljoen, en de nettokasstroom per aandeel van meer dan 0,50 euro naar 0,52 euro.

Uiteindelijk klokte 7C af op een omzet van 43,1 miljoen euro, een ebitda van 38,1 miljoen en een nettokasstroom per aandeel van 0,55 euro. In 2018 lagen die cijfers respectievelijk op 40,3 miljoen euro, 35,1 miljoen en 0,60 euro. 7C dankt de recordcijfers aan een sterke groei van het geïnstalleerde vermogen, van 154 tot 190 megawatt. Dat is vergelijkbaar met 2018 (ook +36 megawatt), maar fors meer dan de gemiddelde groei met 15 megawatt in de drie voorgaande jaren.

...

Uiteindelijk klokte 7C af op een omzet van 43,1 miljoen euro, een ebitda van 38,1 miljoen en een nettokasstroom per aandeel van 0,55 euro. In 2018 lagen die cijfers respectievelijk op 40,3 miljoen euro, 35,1 miljoen en 0,60 euro. 7C dankt de recordcijfers aan een sterke groei van het geïnstalleerde vermogen, van 154 tot 190 megawatt. Dat is vergelijkbaar met 2018 (ook +36 megawatt), maar fors meer dan de gemiddelde groei met 15 megawatt in de drie voorgaande jaren.14 megawatt van de groei werd gerealiseerd door overnames van bestaande PV-parken, 16 megawatt dankzij nieuwbouw - waarvan de helft uit de eigen pijplijn aan projecten - en 6 megawatt door de overname van twee windmolens. Het gemiddelde productierendement van 1,022 kilowattuur per kilowattpiek zakte met 4 procent tegenover het recordjaar 2018, maar presteerde 2 procent beter dan verwacht. De productie klom met 18 procent tot 171 gigawattuur. Door het toenemende belang van recenter gebouwde PV-parken, die van een lagere terugleververgoeding (feed-in-tariff, FIT) genieten, zakte het gemiddelde FIT van 276 euro per megawattuur tot 245 euro.De nettoschuld steeg in 2019 ondanks het forse investeringsprogramma nauwelijks, van 161,8 miljoen euro naar 163,4 miljoen, dankzij de dubbele kapitaalverhoging van 23 miljoen euro. De eigenvermogenratio klom van 30,4 naar 32,3 procent, ruim boven het beoogde minimum van 25 procent. Het brutodividend van 0,11 euro per aandeel, of een brutorendement van 3,3 procent, wordt behouden.Voor 2020 is CEO Steven De Proost voorzichtiger als gevolg van covid-19. Door de economische stilstand is de vraag naar elektriciteit in Duitsland met 15 procent gedaald. Hierdoor zijn er veel meer dan normaal momenten van negatieve elektriciteitsprijzen, die voor PV-parken die gebouwd zijn na 1 januari 2016 tijdelijk het voorziene FIT op nul brengen. Bij 7C is 16 procent van de jaaromzet aan dit mechanisme blootgesteld. De mogelijke negatieve impact in 2020 bedraagt 0,8 miljoen euro. Na de uitstap uit kernenergie eind 2022 zal dit fenomeen verdwijnen. Maar voor partijen die een hoge schuldenlast torsen en recent gebouwde PV-parken bezitten, kunnen de negatieve elektriciteitsprijzen een acuut probleem vormen. 7C verwacht daarom dat er zich de komende maanden overnamemogelijkheden aandienen. Het haalde hiervoor eind maart 11,5 miljoen euro schuldfinanciering op (Schulscheinlening) tegen een aantrekkelijke intrestvoet van 1,8 procent. Het geïnstalleerde vermogen is sinds begin 2020 gestegen naar 201 megawatt (ebitda-bijdrage dit jaar van 0,6 miljoen euro), en de verwachte groei tegen eind 2020 naar 220 megawatt is verzekerd. 7C mikt voor 2020 voorzichtig op een ebitda van 36 miljoen euro en een nettokasstroom per aandeel van 0,48 euro. Ondanks de mindere vooruitzichten zal 7C ook in 2021 een brutodividend van 11 eurocent per aandeel uitkeren.ConclusieOndertussen loopt het strategische plan voor 2020 tot 2022 gewoon door. Naast het uitvoeren van de volledig gefinancierde plannen om tegen eind 2020 het geïnstalleerde vermogen op 220 megawatt te brengen, en de overnames van de voorbije jaren te integreren en te optimaliseren, staat hierin het versneld uitgroeien naar een groepsvermogen van 500 megawatt (350 megawatt eigen parken en 150 megawatt via beheer van parken van derden) tegen eind 2022 (eind 2025 voorheen) centraal. Die plannen maken een verwachte groei van de nettokasstroom per aandeel mogelijk tot 0,57 euro in 2021 en tot minstens 0,60 euro vanaf 2023. De markt verrekent 5,9 keer de verwachte nettokasstroom per aandeel van 2021. Dat is voor ons voldoende en daarom bevestigen we het advies (houden, rating 2A). Onder 3 euro is het aandeel opnieuw koopwaardig.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 3,28 euroTicker: HRPK GYISIN-code: DE000A11QW68Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 201,5 miljoen euroK/w 2019: 25,8Verwachte k/w 2020: 33,5 Koersverschil 12 maanden: +15%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 3,3%