Het rendement van 7C Solarparken liep dit jaar al op tot 30 procent. De beurskapitalisatie komt in de buurt van de beoogde 200 miljoen euro.

Het aandeel van 7C Solarparken - de Belgische uitbater van zonnepanelen- of pv-parken, voornamelijk in Duitsland - steeg dit jaar al met 26 procent. Inclusief het dividend van 11 eurocent per aandeel loopt het rendement op tot 30 procent. Dat is uitstekend, gezien het defensieve karakter van 7C. Een eerste verklaring is de almaar lagere rente. Het groeimodel van 7C vergt een schuldfinanciering, die typisch oploopt tot 75 procent van de investering.

...