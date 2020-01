Na de sterke klim in 2019 is het aandeel van 7C Solarparken toe aan een adempauze. Het bedrijf wil het groepsvermogen tegen 2025 opvoeren tot 500 megawatt.

7C Solarparken - de Belgische uitbater van zonnepanelen- of pv-parken, waarvan het merendeel in Duitsland is gelegen - beleefde een uitstekend 2019. Het geïnstalleerde vermogen klom met 36 megawatt, van 154 tot 190 megawatt. Dat is een vergelijkbare groei als in 2018, maar wel een stevige versnelling tegenover de gemiddelde groei met 15 megawatt in de drie voorgaande jaren. Daarnaast nam 7C in februari het assetmanagement over van 16 pv-parken, gegroepeerd in zes fondsen met een gezamenlijk vermogen van 77 megawatt. Dat was een eerste aanzienlijke stap in het strategische plan om het groepsvermogen (een combinatie van eigen beheer en assetmanagement) tegen 2025 op te voeren naar 500 megawatt.

...