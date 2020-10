7C Solarparken, de Belgische uitbater van zonnepanelen- of PV-parken in voornamelijk Duitsland, kan terugblikken op een goede eerste jaarhelft.

De geïnstalleerde capaciteit steeg van 190 megawatt eind 2019 naar 210 megawatt op 30 juni. De gemiddelde capaciteit die in het eerste jaarhelft bijdroeg aan de productie, klom met 23 procent tot 195 megawatt. In combinatie met een toename van het productierendement met 5 procent, tot 595 kilowattuur per kilowattpiek (geholpen door een bovengemiddelde bijdrage van de twee windmolens), steeg de productie met 29 procent, tot 91 gigawatt. De gemiddelde terugleververgoeding (feed-in-tariff of FIT) daalde van 247 naar 218 euro per megawattuur door het toenemende belang van recenter gebouwde PV-parken, die van een lager tarief genieten. De omzet uit de verkoop van elektriciteit klom daardoor minder sterk dan de productiegroei. Hij ging 14 procent hoger, tot 25,6 miljoen euro. De negatieve impact van het aantal uren met negatieve elektriciteitsprijzen als gevolg van de lockdown en de vele voorjaarsstormen bleef beperkt tot 150.000 euro. De bedrijfskasstroom of ebitda steeg met 9,3 procent tot 23,5 miljoen euro, en de nettokasstroom per aandeel klom van 0,33 naar 0,34 euro. De nettoschuld steeg van 163,4 miljoen euro tot 181,4 miljoen, mede dankzij de uitgifte in het voorjaar van een schuldschein-lening voor 11,5 miljoen euro tegen een gemiddelde intrestvoet van 1,8 procent. Anders dan voorgaande jaren werd het brutodividend van 11 eurocent pas in juli uitgekeerd, waardoor de eigenvermogensratio verder toenam, van 32,3 naar 32,8 procent, ruim boven het voorziene minimum van 25 procent.Het strategisch plan 2020 tot 2022 loopt volop. Een eerste element is de uitbreiding van het geïnstalleerde vermogen naar 220 megawatt tegen eind 2020. Inclusief de overname vorige week van een park met een capaciteit van 2,5 megawatt staat de teller op 217,5 megawatt. Het doel wordt zeker gehaald, als we de pijplijn aan projecten bekijken. Die omvat meer dan 10 megawatt aan nieuwbouw- en overnameprojecten, waaronder een PV-park van bijna 5 megawatt in Gent. Een tweede element van het plan is de integratie en de optimalisatie van de overnames van de voorbije jaren, en een investering van 5 miljoen euro in het assetmanagement dat 7C vorig jaar verwierf over een portefeuille van zes fondsen met een totale capaciteit van 77 megawatt. De PV-parken van drie fondsen met een capaciteit van 20 megawatt functioneren suboptimaal. In ruil voor een belang van 15 procent in één fonds (HCI2) heeft 7C de zonnepanelen van een PV-park vervangen. Daarnaast heeft 7C een overnamevoorstel gedaan aan de aandeelhouders die investeerden in HCI1 en HCI2. Momenteel heeft 7C respectievelijk 24,4 en 34,5 procent van HCI1 en HCI2 in handen, waardoor de cijfers van die fondsen vanaf 1 juli in de groepscijfers worden opgenomen. Op basis daarvan en rekening houdend met de sterke resultaten in het eerste halfjaar zijn de jaarverwachtingen opgetrokken. De omzetverwachting klimt van 43 naar 48,3 miljoen euro, waarvan 2,2 miljoen afkomstig is van HCI1 en 2. De ebitda stijgt van minstens 37 miljoen (initieel 36 miljoen) naar 39,2 miljoen (1,7 miljoen dankzij HCI1 en 2) en de nettokasstroom per aandeel van 0,48 euro naar 0,50 euro.Het laatste element van het strategische plan tot 2022 is de versnelde groei vanaf volgend jaar naar een groepsvermogen van 500 megawatt (350 megawatt eigen parken en 150 megawatt via beheer van parken van derden) tegen eind 2022. Het vorige plan voorzag in eenzelfde groei tegen eind 2025. Dat hoofdstuk vergt 30 miljoen euro extra kapitaal, waarvan 7C vorige week 10,3 miljoen ophaalde via een meermaals overingetekende uitgifte van 2,9 miljoen aandelen tegen 3,54 euro per aandeel. Het aandeel van 7C blijft heel sterk presteren en noteert als een volwaardige tier-2 speler tegen 6,5 keer de verwachte nettokasstroom per aandeel voor 2021. We houden onze positie vast en bevestigen het advies (houden, rating 2A). Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 3,70 euroTicker: HRPK GYISIN-code: DE000A11QW68Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 237,7 miljoen euroK/w 2019: 26Verwachte k/w 2020: 25 Koersverschil 12 maanden: +14%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 3,0%