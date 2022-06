Het management van Aalberts weet opnieuw te overtuigen met 9 procent autonome omzetgroei in de eerste vier maanden. De marges bleven dankzij de prijszettingsmacht op peil.

De industriële toeleverancier Aalberts liet voorafgaand aan de vergadering van aandeelhouders weten dat de onderneming goed uit de startblokken is gekomen in 2022. Ze behaalde over de eerste vier maanden van het jaar een omzetgroei van 9 procent. In 2021 steeg de omzet over dezelfde periode al met 15 procent. Het orderboek klom met 51 procent.Volgens Aalberts liggen de eindmarkten waar het bedrijf zich op richt er goed bij. De belangrijkste is het verduurzamen van gebouwen (58% van de omzet), een markt met mooie groeivooruitzichten. Om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te behalen, zullen de bestaande gebouwen in steden energiezuiniger gemaakt moeten worden en dat speelt Aalberts in de kaart. De onderneming is gespecialiseerd in onder meer energiebesparende systemen voor gebouwen. Ook de vraag vanuit de eindmarkt Semicon Efficiency (9% van de omzet), waar Aalberts toeleverancier is aan verschillende chipmachinefabrikanten, blijft volgens het bedrijf sterk.Mede doordat Aalberts veel producten zelf ontwikkelt, die het zo dicht mogelijk bij de klanten probeert te maken, weet het bedrijf vooralsnog goed om te gaan met verstoringen in de toeleveringsketen. Aalberts klaagt ook niet over personeelstekorten.Prijszettingsmacht zorgde er daarnaast voor dat de marges op peil bleven. Daarmee boekt Aalberts goede progressie om de eigen financiële doelstellingen te behalen. Voor de jaren 2022-2026 zet het bedrijf in op een autonome omzetgroei van 4 tot 6 procent per jaar, gestuwd door innovatie. Voor de ebita-marge mikt Aalberts op 16 tot 18 procent. In 2021 bedroeg de marge al 15,2 procent.ConclusieNaar aanleiding van de update verhogen we onze winsttaxatie voor 2022 van 3,10 naar 3,30 euro per aandeel. Tegen de huidige beurskoers komt de geschatte koers-winstverhouding voor 2022 dan uit op 12,5. Dat is niet al te duur voor een sterk bedrijf als Aalberts, dat actief is in markten met gunstige groeivooruitzichten. Het aandeel Aalberts is koopwaardig.