Sinds het dieptepunt van vorige zomer is de koers van Netflix weer ruim verdubbeld. Daarvoor was het aandeel vanaf de top met 75 procent gezakt. De toenemende concurrentie, een tegenvallende evolutie van het aantal abonnees en vooral de hogere rente deden Netflix de das om.

...

Sinds het dieptepunt van vorige zomer is de koers van Netflix weer ruim verdubbeld. Daarvoor was het aandeel vanaf de top met 75 procent gezakt. De toenemende concurrentie, een tegenvallende evolutie van het aantal abonnees en vooral de hogere rente deden Netflix de das om. In de tweede jaarhelft sloeg het sentiment om. De groep kondigde aan dat ze het probleem met het delen van accounts zal aanpakken, en de voorbije maanden daalde de langetermijnrente fors. Daardoor nam de waarde van de toekomstige kasstromen weer toe en daalden de intrestuitgaven. De grootste strategische wijziging was een nieuwe abonnementsformule mét advertenties. Tot vorig jaar hield Netflix reclameblokken tijdens films en series af, om de hogere prijs tegenover de concurrentie te verantwoorden. Dat heilige huisje ging eraan, toen het de verkeerde kant opging met de abonnees. Netflix lanceerde in november in de Verenigde Staten een formule voor 6,99 dollar per maand. In ruil voor de korting op de standaardprijs van 9,99 dollar moeten de gebruikers per uur 4 tot 5 minuten reclame gedogen. Netflix verwacht na de eerste jaarhelft 40 miljoen gebruikers voor dat aanbod. Het is onvermijdelijk dat daar ook klanten bij zijn die overstappen van een duurder naar het goedkopere abonnement. Het model is uitgerold in twaalf landen en gaat op termijn globaal. Vrijwel alle concurrenten hadden al een formule met reclame, die zelfs nog goedkoper is. De reclametarieven van Netflix zijn wel aan de hoge kant in vergelijking met die van de concurrentie. Daar staat tegenover dat grote adverteerders betalen op basis van het aantal bereikte klanten. Scoort een film of serie minder goed dan ingeschat, dan moet Netflix die adverteerders voor een stuk terugbetalen. Netflix hoopt dit jaar 300 miljoen dollar extra omzet te halen dankzij de advertenties. Dat moet in 2024 en 2025 respectievelijk 1,6 en 3,4 miljard dollar zijn. Een ander heikel punt is het delen van abonnementen. Netflix schat dat 200 miljoen huishoudens dat doen, waardoor het dus veel omzet misloopt. Daar doet het nu wat aan. Sinds de overname van Boss Fight Entertainment vorig jaar is het streamingbedrijf ook actief in videogames. En in het vierde kwartaal lanceerde Netflix liefst 154 nieuwe series en films. Het aantal nieuwe abonnees lag met 7,66 miljoen een stuk boven de verwachte 4,57 miljoen. De rest van het kwartaalrapport toonde een gemengd beeld. De omzet lag met 7,85 miljard dollar (+1,9%) in lijn met de verwachtingen, maar de winst per aandeel bleef met 12 dollarcent fors achter op de verwachte 45 dollarcent. De oorzaak was de uitstaande schuld in euro, die door de goedkopere dollar fors meer waard werd. Netflix mikt voor het lopende eerste kwartaal op 3,9 procent omzetgroei. Schattingen over het aantal nieuwe abonnees geeft het niet meer. Voorts raakte bekend dat de oprichter, Reed Hastings, de functie van CEO ruilt voor die van voorzitter. Netflix realiseerde vorig jaar een vrije kasstroom van 1,6 miljard dollar. De groep torst een langetermijnschuld van bijna 14 miljard dollar. ConclusieNetflix noteert tegen meer dan 32 keer de verwachte winst en ruim 5 keer de omzet. Dat is een pak duurder dan bijvoorbeeld Disney (zie blz.93). Een deel van de premie is te verantwoorden door de omvang van het bedrijf en het groeipotentieel, nu Netflix ook het advertentiemodel omarmt. Het valt af te wachten of de groei niet ten koste gaat van duurdere abonnementsformules, wat tot lagere marges zou leiden. Na de koersverdubbeling is er tegen de huidige waardering weinig opwaarts potentieel. Afwachten.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 337,57 dollarTicker: NFLX USIsin-code: US64110L1061Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 151 miljard dollarK/w 2022: 32,5Verwachte k/w 2023: 32Koersverschil 12 maanden: -36%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: -