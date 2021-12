ForFarmers wil actief worden in twee nieuwe markten waar de landbouwsector nog groeipotentieel heeft.

De resultaten van het derde kwartaal van het veevoederbedrijf ForFarmers waren slecht. De omzet en de brutowinst bleven relatief stabiel, maar de bedrijfskasstroom (ebitda) lag 22 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Bovendien trok het bedrijf zijn vooruitzichten voor eind dit jaar in.

...

De resultaten van het derde kwartaal van het veevoederbedrijf ForFarmers waren slecht. De omzet en de brutowinst bleven relatief stabiel, maar de bedrijfskasstroom (ebitda) lag 22 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Bovendien trok het bedrijf zijn vooruitzichten voor eind dit jaar in. Sinds 2019 hangt er een grote wolk van onzekerheid boven ForFarmers. Het stikstofdebat in zijn thuismarkt Nederland zet druk op de landbouwsector. Daarbovenop kwam de coronacrisis. Met de sluiting van de horeca zagen de landbouwers, de voornaamste klanten van ForFarmers, een belangrijk deel van hun afzetmarkt op slot gaan. Enkele maanden later kreeg het veevoederbedrijf te maken met enorme stijgingen van de grondstoffenprijzen en sinds kort ook van de energieprijzen. Het zat tussen hamer en aambeeld. Of het moest inboeten op zijn winstmarges en zo veel mogelijk boeren als klanten aan boord houden, want die konden de prijsstijgingen onvoldoende snel doorrekenen aan hun klanten. Of het moest zijn eigen kosten doorrekenen aan landbouwbedrijven die daarmee ofwel over de kop zouden gaan of een andere leverancier zouden zoeken. Het koos voor dat eerste. De onzekerheid blijft aanhouden, vooral door de hoge energieprijzen. Begin dit jaar had ForFarmers gezegd dat de bedrijfskasstroom gelijk zou zijn aan die van vorig jaar, maar daar is het van afgestapt. Ondertussen stijgen de prijzen van eieren, zuivel, runds- en kippenvlees. Enkel de varkenssector kampt met nog een serieuze overcapaciteit waardoor de prijzen voor varkensboeren niet herstellen. ForFarmers haalt een derde van zijn omzet uit de varkenshouderij. Het veevoederbedrijf heeft een grote troef: zijn balans. Het bedrijf staat er financieel sterk voor, met een eigen vermogen dat midden dit jaar uitkwam op 41 procent van het balanstotaal en een nettoschuld op eigen vermogen van 20 procent. Ondanks de slechte financiële resultaten blijft ForFarmers het dividend van 0,29 cent per aandeel aanhouden, waarmee het brutodividendrendement op 7,9 procent uitkomt. Bovendien stelt het in het persbericht van de meest recente resultaten dat het kijkt naar "alternatieven voor kapitaalallocatie". In dat kader werd onlangs aangekondigd dat er voor 50 miljoen euro eigen aandelen zullen worden ingekocht. ForFarmers heeft een jaar geleden zijn langetermijnstrategie Build To Grow voor 2025 bekendgemaakt. De kern daarvan is blijven consolideren in de vijf markten waarin het leider is. Daarnaast wil het in minstens twee nieuwe markten actief worden waar de landbouwsector nog groeipotentieel heeft. Voorlopig is dat in de huidige portefeuille enkel Polen. Daarnaast wil het tegen 2025 10 miljoen euro kosten besparen, waarvan 7 miljoen in 2021 en 2022. Daarnaast past het bedrijf zijn managementstructuur aan, zodat het plaatselijke management in de verschillende markten meer verantwoordelijkheden heeft. Tot slot heeft CEO Yoram Knoop zijn afscheid aangekondigd. Tegen april volgend jaar moet er een nieuwe CEO zijn.ConclusieDoor de niet aflatende onzekerheid is het aandeel heel sterk gezakt. De afstraffing is onterecht hard. De waardering is met 0,2 keer de omzet en 5 keer de ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) heel laag. Het bedrijf is financieel gezond genoeg om deze periode van kosteninflatie door te komen en een rol te blijven spelen in de consolidatie in de veevoedermarkt. De CEO-wissel en de aankondiging van een aandeleninkoop of superdividend tonen dat de raad van bestuur werk wil maken van aandeelhouderswaarde.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 3,69 euroTicker: FFARMISIN-code: NL0011832811Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 356 miljoen euroK/w 2021: 14Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: -32%Koersverschil sinds jaarbegin: -32%Dividendrendement: 7,9%