Vanuit bedrijfseconomisch standpunt houdt de overname van Yamana zeker steek. Gold Fields kan enkele kwaliteitsvolle activa binnenhalen tegen een heel interessante prijs.

Gold Fields heeft sinds vorig jaar een nieuwe CEO, Chris Griffith, en die laat er geen gras over groeien. De gouddelver met wortels in Zuid-Afrika verraste met een overnamebod op de sectorgenoot Yamana Gold. De raden van bestuur van beide gouddelvers bereikten een overeenkomst. Die is pas definitief wanneer 75 procent van de aandeelhouders zich achter het bod schaart. Gold Fields zou volledig in aandelen betalen. Aandeelhouders van Yamana zouden per aandeel 0,6 aandelen Gold Fields krijgen. De ruilverhouding vertegenwoordigt een premie van 33,8 procent op de gemiddelde slotkoers van Yamana tijdens de tien handelsdagen voor het bod. Dat gaf de transactie een waarde van 6,7 miljard dollar. Na de aankondiging van de fusie is het aandeel Gold Fields met meer dan een vijfde gedaald. Dat maakt de deal voor aandeelhouders van Yamana een stuk minder interessant. De markt is vooral ontgoocheld in de beperkte synergievoordelen. Die bedragen 40 miljoen dollar op jaarbasis. De operationele overlap van de activiteiten is beperkt, maar daar is het Gold Fields niet om te doen. Het gaat erom activa met groeipotentieel aan de portefeuille toe te voegen en de geografische diversificatie van de reserves uit te breiden. Gold Fields heeft negen operationele mijnen in West-Afrika (Ghana), Zuid-Afrika, Australië en Zuid-Amerika (Peru). Die produceerden vorig jaar samen 2,34 miljoen troy ounce goud tegen gemiddeld 1.063 dollar. De groep heeft met Salares Norte in het Chileense Andesgebergte een project in handen dat volgend jaar operationeel wordt en in eerste instantie 350.000 troy ounce per jaar zal bijdragen. Na Salares Norte is de pijplijn van gevorderde exploratieprojecten mager.Dit jaar zal de output van de activa van Gold Fields stabiliseren op 2,25 tot 2,29 miljoen troy ounce, terwijl de productiekosten zullen toenemen naar 1.140 tot 1.160 dollar als gevolg van de investeringen in Salares Norte.Gold Fields probeert het gebrek aan groeiperspectief en de concentratie van reserves te counteren met de overname van Yamana. Grote mijngroepen hebben het steeds lastiger om de reserves aan te vullen, laat staan uit te breiden. Nieuwe mijnen bouwen wordt ook een steeds grotere uitdaging. Overnames zijn bijgevolg de meest logische keuze. Yamana produceerde vorig jaar 1 miljoen troy ounce goudequivalent tegen gemiddeld 1.080 dollar. Het voornaamste actief is de participatie van 50 procent in Malartic (Québec), een joint venture met Agnico-Eagle. Daar hoort een uitbreidingsproject bij (Odyssey) dat de levensduur van de mijn zal verlengen tot minstens 2039. Nog in Canada is er Wasamac, een voormalige ondergrondse mijn die Yamana nieuw leven wil inblazen en tot 200.000 troy ounce goud per jaar kan opleveren. Verder heeft Yamana diverse mijnen in Zuid-Amerika. Gold Fields betaalt 208 dollar per troy ounce reserves voor Yamana. Dat is een stuk minder dan andere overnametransacties. De individuele activa van Yamana zijn samen een stuk meer waard dan de waardering van de groep. Dat is geen garantie op succes.ConclusieVanuit bedrijfseconomisch standpunt houdt de overname van Yamana zeker steek. Gold Fields kan enkele kwaliteitsvolle activa binnenhalen tegen een heel interessante prijs. Voor investeerders die niet verder kijken dan de verwatering op korte termijn is dat niet het geval. Gezien de koersevolutie is een tegenbod op Yamana zeker niet ondenkbaar. Dat zou vooral gunstig zijn voor Yamana en niet voor Gold Fields. We vinden de koersreactie overdreven en behouden het koopadvies voor Gold Fields. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 9,55 dollarTicker: GFI USISIN-code: US38059T1060Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 8,8 miljard dollarK/w 2021: 11Verwachte k/w 2022: 11,5Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: 3,4%