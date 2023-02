De komende weken moet er meer duidelijkheid komen over de patstelling tussen CMB, Frontline en Euronav. De fundamenten voor een hausse van de olietankermarkt zijn stevig.

De Belgische olierederij Euronav pakte uit met beter dan verwachte vierdekwartaalcijfers. De winter in het noordelijk halfrond is altijd de beste periode van het jaar door de hogere vraag naar olie. Dit jaar werd dat effect uitvergroot dankzij het Europese embargo op de invoer van Russische olie. Het zorgt voor langere vaarroutes, minder beschikbare capaciteit en bijgevolg hogere verhuurtarieven.

...

De Belgische olierederij Euronav pakte uit met beter dan verwachte vierdekwartaalcijfers. De winter in het noordelijk halfrond is altijd de beste periode van het jaar door de hogere vraag naar olie. Dit jaar werd dat effect uitvergroot dankzij het Europese embargo op de invoer van Russische olie. Het zorgt voor langere vaarroutes, minder beschikbare capaciteit en bijgevolg hogere verhuurtarieven.Het gemiddelde dagtarief voor de VLCC's (very large crude carriers met een capaciteit van 320.000 ton) bedroeg een uiterst winstgevende 57.400 dollar, tegenover 12.500 dollar in het vierde kwartaal van 2021 en 22.250 dollar in het derde kwartaal. Voor de kleinere Suezmax-schepen (150.000 à 165.000 ton) lag het daggemiddelde op 57.800 dollar, te vergelijken met 11.300 dollar in 2021 en 34.000 dollar in het derde kwartaal. Op jaarbasis klom het gemiddelde dagtarief voor de VLCC's van 11.300 dollar in 2021 tot 27.600 dollar en voor de Suezmax-schepen van 11.100 dollar tot 31.200 dollar. Die cijfers vertaalden zich in een kwartaalomzet van 368,1 miljoen dollar, ruim drie keer hoger dan in het vierde kwartaal van 2021 (117,4 miljoen) en comfortabel boven de gemiddelde analistenverwachting van 290 miljoen. Dat volstond voor een vernegenvoudiging van de bedrijfskasstroom (ebitda), van 34,5 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2021 naar 317,7 miljoen. Het nettoverlies van 72,2 miljoen dollar in 2021 werd geruild voor een nettowinst van 234,7 miljoen, of 1,16 dollar per aandeel.Op jaarbasis klom de omzet van 419,8 miljoen tot 854,7 miljoen dollar. De ebitda steeg van 85,8 miljoen tot 534,3 miljoen en tegenover een nettoverlies van 338,8 miljoen in 2021 was er een nettowinst van 202,9 miljoen, of 1,01 dollar per aandeel.Euronav verjongde de vloot actiever dan ooit. Elf oudere schepen werden verkocht voor een totale meerwaarde van 96 miljoen dollar. Eind 2022 waren drie VLCC's en vijf Suezmax-schepen in aanbouw, waarvoor in 2023 en 2024 nog 404 miljoen dollar moet worden betaald. In het eerste kwartaal worden twee VLCC's in gebruik genomen. Het eerste kwartaal wordt uitstekend, vermits al 50 procent van de beschikbare capaciteit van de VLCC's en de Suezmax-schepen verhuurd is tegen een gemiddeld dagtarief van respectievelijk 55.000 en 54.000 dollar. De sterke resultaten worden volledig overschaduwd door de strijd tussen de twee hoofdaandeelhouders: de familie Saverys van CMB en het Noorse Frontline van John Fredriksen. Na de aankondiging op 9 januari van Frontline om niet langer een fusie na te streven met Euronav, maakte Fredriksen van de forse koersterugval gebruik het belang in Euronav te verhogen van 17,8 tot 24,99 procent. Nu bezitten CMB en Frontline dezelfde blokkeringsminderheid. Euronav vroeg op 18 januari een noodarbitrageprocedure aan over de eenzijdige beëindiging van de fusieovereenkomst door Frontline. Een uitspraak volgt op 7 februari.Normaal hebben de aandeelhouders recht op een dividend van 43 dollarcent per aandeel over het boekjaar 2022. Omdat Euronav vooralsnog de afspraken met Frontline respecteert, blijft het kwartaaldividend beperkt tot 3 dollarcent per aandeel.ConclusieDe komende weken moet er meer duidelijkheid komen over de patstelling tussen CMB, Frontline en Euronav. De fundamenten voor een hausse van de olietankermarkt zijn stevig. Anderzijds kan een eventuele recessie tijdelijk roet in het eten gooien en is er geen koopdruk meer op het aandeel van Euronav door CMB en Frontline. In afwachting van meer strategische duidelijkheid blijft het advies daarom 'houden'. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 14,70 euroTicker: EURN BBISIN-code: BE0003816338 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,23 miljard euroK/w 2022: 16Verwachte k/w 2023: 8Koersverschil 12 maanden: +95%Koersverschil sinds jaarbegin: -11%Dividendrendement: 0,7%