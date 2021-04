Het derde kwartaal van het fiscaal boekjaar - van eind november tot eind februari - is traditioneel het sterkste voor Oracle. De groepsomzet klom met 3 procent op jaarbasis naar 10,09 miljard dollar, een fractie boven de consensusverwachting.

Abonnementsinkomsten tekenen nu al voor 72 procent van de groepsomzet. De pakketten voor bedrijfssoftware Fusion en NetSuite ERP groeiden met respectievelijk 30 en 24 procent. Een mooie prestatie, maar de groei vlakt wel af. Hardware (-4%) en diensten (-5%) boerden achteruit. Volgens Oracle migreren veel bedrijven hun ERP-software van SAP naar Oracle, maar ook het omgekeerde gebeurt. Zo stapte Alphabet (Google) voor zijn interne financiële rapportering over van Oracle naar SAP.

Oracle boekte vorig jaar een eenmalige belastingwinst van 2,3 miljard dollar. Dat verklaart het grote verschil tussen de nettowinst (5 miljard dollar of 1,68 per aandeel) en het aangepaste winstcijfer (1,16 per aandeel). De verkoop van de Amerikaanse tak van het populaire Chinese videoplatform TikTok gaat voorlopig niet door. Voormalig president Donald Trump had daarop aangedrongen. Hij vreesde dat gegevens van Amerikaanse gebruikers indirect in handen van de Chinese overheid zouden terecht komen. Het succes van TikTok is te danken aan het algoritme dat bepaalt welke inhoud gebruikers te zien krijgen. Het wordt gestuurd vanuit het Chinese moederbedrijf ByteDance. Een mogelijke oplossing leek erin te bestaan dat Oracle en Walmart een belang van respectievelijk 12,5 en 7,5 procent nemen in een nieuw bedrijf dat de data van de 100 miljoen Amerikaanse gebruikers van de app zou beheren. Zover kwam het uiteindelijk niet, want TikTok is voor Trumps opvolger Joe Biden niet langer een prioriteit. Het officiële standpunt luidt dat de nieuwe regering de veiligheid van de Chinese apps opnieuw zal beoordelen. Oracle hoopte op extra inkomsten van TikTok door een meerverkoop van bedrijfssoftware en het gebruik van de cloudinfrastructuur, maar dat gaat voorlopig dus niet door. In de rechtszaak tegen Google kreeg Oracle een tegenslag te verwerken. Oracle beschuldigde Google ervan dat het Java-software, waar Oracle het patent op heeft, onrechtmatig had gebruikt in het Android-besturingssysteem. Oracle kreeg vorig jaar in eerste aanleg gelijk en werd een schadevergoeding van 9 miljard dollar toegewezen. Na beroep van Google maakte het Supreme Court eerder deze maand die beslissing ongedaan. Oracle had het geld nochtans goed kunnen gebruiken, want door de massale aandeleninkopen en het oplopende dividend is de financiële positie de voorbije jaren drastisch verslechterd. De groep ging van een comfortabele nettocashpositie naar een nettoschuld van meer dan 30 miljard dollar. Die schuld zal bovendien nog toenemen, want Oracle kondigde na het afsluiten van het kwartaal een obligatie-uitgifte aan ten belope van 15 miljard dollar met looptijden van vijf tot veertig jaar en rentevoeten tussen 1,65 en 4,1 procent. Naar de plannen met dit extra geld is het niet lang zoeken, want het budget voor aandeleninkopen wordt met 20 miljard dollar verhoogd. De vrije kasstroom bedroeg de voorbije vier kwartalen meer dan 12 miljard dollar, maar dat is onvoldoende om de aandeelhoudersvergoedingen te compenseren en tegelijk ook te investeren.ConclusieOracle zal voor het eerst in drie jaar een groei van de omzet kunnen voorleggen. Reden tot euforie is dat niet, want de groei is beduidend lager dan bij de sectorgenoten. Dat weerspiegelt zich ook in het relatieve waarderingsverschil met onder meer Alphabet en Microsoft. Toch is Oracle allesbehalve goedkoop. De kwaliteit van de winstgroei is ook laag, want in hoofdzaak te danken aan de aandeleninkopen, die een aanslag plegen op de financiële reserves.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 75,31 dollarTicker: ORCL USISIN-code: US68389X1054Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 217,8 miljard dollarK/w 2020: 18Verwachte k/w 2021: 16Koersverschil 12 maanden: +42%Koersverschil sinds jaarbegin: +16%Dividendrendement: 1,7%