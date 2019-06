Aandeleninkopen versterken winstgroei Cisco

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Cisco is geëvolueerd van een verkoper van hardware (routers en switches) naar een bedrijf dat die hardware, software en aanverwante diensten via de cloud met elkaar integreert. Voor softwarebedrijven is de transitie naar de cloud een natuurlijk proces, maar voor hardwarebedrijven is het extra uitdagend.