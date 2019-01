Aanhouden jaarprognose Südzucker wordt beloond

De hele beleggersgemeenschap weet al langer dan vandaag dat het boekjaar 2018-2019 (afsluitdatum 28/2/2019) geen topjaar wordt voor Südzucker. Het aandeel staat in de buurt van het laagste peil van het afgelopen decennium. Na negen maanden (april-november) zien we ook meer en meer een verval in de omzet nadat het eerste halfjaar een nog vrij stabiele omzet had laten zien (-0,5%). Na negen maanden is de daling opgelopen tot 2,1 procent. De omzet zakte naar 5,192 miljard euro (was 5,302 miljard euro) in de eerste negen maanden van het lopende boekjaar (1,72 miljard euro omzet in het derde kwartaal).

