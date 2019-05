We zijn niet onder de indruk van het groeiplan van Ontex. Een nieuw verloren jaar dreigt.

We zijn erg teleurgesteld over de cijfers over het eerste kwartaal bij Ontex. De malaise bij de specialist in persoonlijke hygiëne houdt langer aan dan verwacht. Het management wil dat counteren met het plan T2G of Transform to Grow, dat op 8 mei samen met de kwartaalresultaten in Londen werd voorgesteld aan analisten en beheerders. Maar ook daar zijn we niet van onder de indruk. We neigen dan ook steeds meer naar de gedachte dat het jammer is dat de terugkeer van Ontex op de beurs niet kortstondig is geweest en dat het opportunistische overnamebod van de Franse private-equityspeler PAI Partners (onder andere hoofdaandeelhouder van AS Adventure en Hunkemöller)niet doorging. De raad van bestuur van Ontex verwierp dat bod, zeker nada...