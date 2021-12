We vinden de marktreactie op het slechte nieuws van Ontex overdreven. We leggen een aankooporder voor de voorbeeldportefeuille.

Ontex moest andermaal slecht nieuws brengen op de beleggersdag. De producent van persoonlijkehygiëne-oplossingen voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) kondigde een nieuwe strategie aan, waarbij het bedrijf zal focussen op de activiteiten in Europa en Noord-Amerika. Dit is duidelijk het slechte nieuws te veel, gezien de extreem negatieve marktreactie. Die is overdreven negatief, wat ons betreft.Er ligt volgens ons een realistisch plan op tafel dat een veel duidelijker perspectief geeft voor de komende jaren. Het nieuwe Ontex wordt grotendeels het succesvolle Ontex van vroeger, voor het vorige management begon met de expansie in Latijns-Amerika en met eigen merken. Die hebben niet gerendeerd en vooral voor veel schulden gezorgd. De ambities zijn beperkter, maar een pak haalbaarder geworden. We herhalen dan ook dat Ontex voor ons geen hopeloos geval is, zoals de markt laat uitschijnen. Dit aandeel is voor ons een fraaie kans voor de komende twee jaar. Het is één van de of mogelijk zelfs dé turnaroundkandidaat richting 2023.We verhogen onze positie in de voorbeeldportefeuille en leggen een aankooporder voor 100 bijkomende aandelen. Het order zal worden uitgeoefend tegen de openingskoers op vrijdag 17 december.