Het is vooral uitkijken met welke partner en tegen welke voorwaarden het Luikse bedrijf een deal voor Estelle op de Amerikaanse markt sluit.

Mithra kende dit jaar een vliegende start, maar de jongste maanden was het wat stiller rond de Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid. De sterke jaarstart kwam er door de aankondiging van positieve resultaten van de Noord-Amerikaanse fase III-studie met het orale contraceptiemiddel Estelle, het eerste kandidaat-product op basis van het natuurlijke oestrogeen estetrol (E4). In combinatie met de resultaten van de Europese fase III-studie met Estelle van vorig jaar is het unieke potentieel van Estelle bevestigd om als vijfdegeneratiepil effectiviteit en veiligheid het beste te combineren. Zo werden alle data verzameld om de goedkeuringsaanvraag bij zowel het Europese (EMA) als het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) rond het jaarei...