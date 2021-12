AB InBev is een van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2022

De overname van SABMiller in 2016 leek voor AB InBev het orgelpunt van de wereldwijde veroveringstocht om de wereldmarktleider in de biersector te worden. Europese rivalen als Heinekenen Carlsbergwerden fors achteruit gezet. Maar het was eerder het begin van een lijdensweg voor de obligatie- en de aandeelhouders. De overname van SABMiller zadelde de biergigant met veel schulden op, waarbij de verhouding van de netto financiële schulden tegenover de bedrijfkasstroom (ebitda) steevast tussen 4 en 5 schommelde. Dat is pijnlijk als de winstgevendheid meer en meer onder druk komt te staan. AB InBev moest het dividend fors verlagen en verloor de status van goedehuisvaderaandeel. Op de beurs is AB InBev nog minder dan 100 miljard euro waard. Dat is ruim een halvering tegenover vijf jaar geleden. Aan verscheidenheid van bieren in de groep is er geen gebrek. Er zijn zo'n 400 merken, zoals Budweiser, Bud Light, Corona, Stella Artois, Belle-Vue, Leffe, Tripel Karmeliet, Hoegaarden, Beck's, Skol, Brahma, Sibirskaya Korona, Chernigivske en Jupiler.Een van de belangrijkste gebeurtenissen was de wissel aan de top. De 60-jarige Carlos Brito stopte halfweg het jaar als topman. De Braziliaan heeft er een carrière van 32 jaar bij de brouwer op zitten, waarvan vijftien jaar als topman. Michel Doukeris volgt hem op. Die is haast even ervaren als Brito met een kwarteeuw op de teller bij AB InBev. Hij lanceerde een nieuwe doelstelling voor de gemiddelde organische winstgroei van 4 tot 8 procent. In 2021 herstelde de bouwer van de stevige tik die de covid-19-pandemie had toegebracht aan de bierconsumptie in 2020. De hogere thuisconsumptie kon het verlies in de horeca en op evenementen niet opvangen. In de eerste negen maanden namen de volumes met 11,9 procent toe (+12,1% voor de eigen bieren) tot 432,03 miljoen hectoliter. De opbrengsten klommen zelfs met 17 procent tot 40,1 miljard dollar of een stijging met 9,5 procent per hectoliter. De genormaliseerde bedrijfskasstroom (ebitda) ging met 14,5 procent omhoog, van 12,25 naar 14,33 miljard dollar. Dat betekent een beperkte afname in de ebitda-marge van 35,9 naar 35,7 procent na drie kwartalen in respectievelijk 2020 en 2021. De onderliggende winst per aandeel ging van 1,71 naar 2,14 dollar per aandeel.De analistenconsensus mikt voor 2021 op een jaaromzet van 53,7 miljard dollar versus 46,9 miljard dollar voor 2020. Dat zou in 2022 moeten evolueren naar een recordomzet van 56,7 miljard dollar. Enkele jaren geleden realiseerde de wereldmarktleider in bier nog ebitda-marges in de buurt van 40 procent en zagen we daarbij nog 4,04 dollar winst per aandeel. De gemiddelde analistenverwachting voor 2021 bedraagt 2,80 dollar per aandeel en zou moeten oplopen naar 3,33 dollar per aandeel in 2022. We verwachten in 2022 een comeback van AB InBev. De voorbije vijf jaar presteerde het aandeel belabberd in vergelijking met de Bel-20-index met een return (koersevolutie + dividenden) van -43 procent tegenover een opbrengst van +8 procent voor een investering in de Bel-20-index. In de vijf jaar voor de overname van SABMiller blonk AB InBev nog uit met een 55 procent hogere return. Tegen 16 keer de verwachte winst voor 2022 en minder dan 11 keer de verhouding van de ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) is er ruimte voor een koersstijging als de resultaten niet tegenvallen. In 2022 moet er weer schuim op de pint komen voor de aandeelhouders. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 50,26 euroTicker: ABI BBISIN-code: BE0974293251Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 86,4 miljard euroK/w 2020: 19,5Verwachte k/w 2021: 20Koersverschil 12 maanden: -13%Koersverschil sinds jaarbegin: -12%Dividendrendement: 1,0%