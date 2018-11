AB InBev halveert dividend

De koers van AB InBev kreeg de grootste dreun in zowat tien jaar (-10,4%) na de aankondiging van de resultaten over het derde kwartaal. Die stelden duidelijk teleur, maar de meeste aandacht ging naar de mededeling van het management dat het dividend wordt verlaagd. Over het boekjaar 2018 zal 1,80 euro per aandeel brutodividend worden uitgekeerd. Dat is 0,80 euro bruto eind november als interim-dividend en in mei volgend jaar komt daar nog een slotdividend van 1 euro bruto bij. Dat is een halvering van de 3,60 euro bruto per aandeel voor het boekjaar 2017. De bedrijfsleiding verdedigt de halvering met het argument dat zo de schulden sneller kunnen worden afgebouwd richting de langetermijndoelstelling van 2 keer de verhouding nettoschuld ...