De waardering van de brouwer is weer zeer aanvaardbaar geworden.

De opvolger van Carlos Brito bij AB InBev, Michel Doukeris, heeft zijn start niet gemist. De CEO pakt al twee kwartalen op rij met beter dan verwachte cijfers uit. De koers is in wat rustiger vaarwater terechtgekomen en presteert relatief beter dan de indexen. In het vierde kwartaal werd een organische (zonder overnames en desinvesteringen) volumegroei van 3,6 procent opgetekend, van 144,45 naar 149,65 miljoen hectoliter. De gemiddelde analistenverwachting ging uit van een volumestijging met 2 procent tot 148,88 miljoen hectoliter. Dat betekent dat de grootste bierproducent ter wereld in 2021 een volumegroei van 9,6 procent heeft laten optekenen, van 530,64 naar 581,68 miljoen hectoliter. De volumegroei voor de eigen bieren bedroeg zelfs 9,7 procent. De fraaie volumetoename gaf aanleiding tot een hogere omzetklim. In de periode oktober-december steeg de omzet met 12,1 procent, van 12,77 naar 14,20 miljard dollar. Dat is 3,6 procent beter dan de analistenconsensus van 13,70 miljard dollar. Voor heel 2021 bedraagt de omzettoename zelfs 15,6 procent: van 46,88 miljard voor het boekjaar 2020 naar 54,30 miljard dollar voor 2021. De evolutie van de bedrijfskasstroom (ebitda) is beduidend minder sterk dan de omzetgroei. In de periode oktober-december 2021 was er een daling van 5 procent tot 4,882 miljard dollar (5,066 miljard dollar in het vierde kwartaal 2020). Die prestatie ligt wel 1,6 procent boven de gemiddelde analistenschatting van een genormaliseerde ebitda van 4,803 miljard dollar. Dat betekent dat de genormaliseerde ebitda-marge (ebitda/omzet) is gezakt van 39,7 procent in vierde kwartaal van 2020 tot 34,4 procent in het laatste kwartaal van vorig jaar. Daardoor is die marge in het boekjaar 2021 lager dan in 2020: van 36,9 naar 35,4 procent. Dat blijft in de sector wel een bijzonder hoge marge.De onderliggende winst per aandeel kwam in het laatste kwartaal uit op 0,74 dollar per aandeel, tegenover 0,81 dollar per aandeel in de laatste drie maanden van 2020. Voor het volledige boekjaar 2021 bedraagt de onderliggende winst 2,88 dollar per aandeel, tegenover 2,51 dollar per aandeel in 2020. De genormaliseerde winst bereikte 0,90 dollar per aandeel in het vierde kwartaal, tegenover 1,08 dollar in dezelfde periode van 2020. Dat geeft 2,85 dollar per aandeel voor het boekjaar 2021. De biergigant gaat voor 2022 uit van een toename van de ebitda tussen 4 en 8 procent met een hogere omzetgroei. De netto financiële schuld zakte van 82,7 naar 76,2 miljard dollar of een schuldgraad van 3,96 keer de ebitda. Het dividend wordt op 0,50 euro per aandeel gehandhaafd. ConclusieTegen 1,7 keer de boekwaarde en 11,5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) 2022 is de waardering nog altijd zeer aanvaardbaar. We mikken de komende 12 tot 24 maanden op een stevig koersherstel, al zal het aandeel op korte termijn wellicht volatiel blijven. We gebruiken de paniekstemming door de oorlog in Oekraïne om onze positie op te drijven (koopwaardig, rating 1B).Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 50,69 euroTicker: ABI BBISIN-code: BE0974293251Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 88,06 miljard euroK/w 2021: 23Verwachte k/w 2022: 18Koersverschil 12 maanden: -2%Koersverschil sinds jaarbegin: -9%Dividendrendement: 1,0%