Het aandeel is in rustiger vaarwater terechtgekomen en presteerde in het afgelopen jaar 16 procent beter dan de Bel-20.

Dat het Nederlandse Heineken de dag voordien met zijn tradingupdate op zowat elke lijn onder de verwachting was gegaan, had de zenuwachtigheid alleen maar opgedreven. Maar voor de vijfde keer op een rij wist AB InBev beter te doen dan analisten gemiddeld hadden vooropgesteld. Dat is weer een pluim voor de opvolger van Carlos Brito, Michel Doukeris. De markt reageerde opgelucht en stuurde de koers hoger.

...

Dat het Nederlandse Heineken de dag voordien met zijn tradingupdate op zowat elke lijn onder de verwachting was gegaan, had de zenuwachtigheid alleen maar opgedreven. Maar voor de vijfde keer op een rij wist AB InBev beter te doen dan analisten gemiddeld hadden vooropgesteld. Dat is weer een pluim voor de opvolger van Carlos Brito, Michel Doukeris. De markt reageerde opgelucht en stuurde de koers hoger. Het aandeel is in rustiger vaarwater terechtgekomen en presteerde in het afgelopen jaar 16 procent beter dan de Bel-20-index: +1 procent versus -15 procent. Vooral de volume- en de omzetgroei komen al vijf kwartalen boven de analistenconsensus uit. In het derde kwartaal werd een organische (zonder overnames en desinvesteringen) volumegroei van 3,7 procent (+3,4% voor de eigen bieren) opgetekend, van 151,63 naar 157,28 miljoen hectoliter. De gemiddelde analistenverwachting ging uit van een volumestijging met 2,2 procent tot 155,05 miljoen hectoliter. De grootste bierproducent ter wereld is daarmee 1,46 procent boven de schattingen uitgekomen. Geografisch groeide enkel Midden-Amerika minder dan de analistenconsensus (+4,8% versus +5,1% verwacht). De grootste positieve uitschieter was Azië-Pacific met een organische groei van 6,1 procent, daar waar de analisten slechts op 1,0 procent gemiddeld hadden gerekend. EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) blonk ook uit met 7,1 procent organische groei, daar waar de analistenconsensus op 4,0 procent zat.De bierprijzen werden gevoelig opgetrokken om de kosteninflatie te compenseren. In de periode van juli tot en met september steeg de omzet met 5,7 procent, van 14,27 naar 15,09 miljard dollar. Dat ligt in lijn met de analistenconsensus van 15,12 miljard dollar. Organisch bedroeg de groei 12,1 procent (vorig kwartaal +11,3%). Dat is 1,89 procent beter dan de gemiddelde analistenverwachting van +10,2%.Ook in het derde kwartaal van 2022 wordt marge prijsgegeven om omzetgroei te realiseren. De bedrijfskasstroom (ebitda) groeit dus minder sterk dan de omzet. De ebitda nam in het derde kwartaal met 1,9 procent toe tot 5,313 miljard dollar (5,214 miljard dollar in het derde kwartaal 2021). De organische groei bedroeg 6,5 procent (+7,2% in het vorige kwartaal). De prestatie van de biergigant ligt 1,28 procent boven de gemiddelde analistenschatting van 5,2 procent. De genormaliseerde ebitda-marge (ebitda/omzet) is gezakt van 36,5 procent in het derde kwartaal 2021 tot 35,2 procent in het derde kwartaal van dit jaar. Dat is wel beter dan de 34,5 procent van het tweede kwartaal van 2022. Daarmee zit AB InBev in lijn met de 35,4 procent van het volledige boekjaar 2021. Dat blijft in een bijzonder hoge marge de sector. De onderliggende winst per aandeel kwam in het derde kwartaal uit op 0,84 dollar per aandeel tegenover 0,85 dollar per aandeel in dezelfde periode in 2021. De genormaliseerde winst per aandeel bereikte 0,81 dollar per aandeel in het derde kwartaal tegenover 0,50 dollar in dezelfde periode van 2021. Dat is 12,4 procent beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 0,72 dollar per aandeel. Voor het boekjaar 2022 verhoogt AB InBev de verwachtingen. De biergigant versmalt de vork voor de ebitda-groei van 4 tot 8 procent naar 6 tot 8 procent, met een hogere omzetgroei dan de toename van de bedrijfskasstroom.ConclusieTegen 1,25 keer de verwachte boekwaarde, 15 keer de verwachte winst en 8,5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) 2022 is de waardering zeer aanvaardbaar in een historisch perspectief en tegenover sectorgenoten. We houden onze positie in de voorbeeldportefeuille stevig vast (koopwaardig rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 52,23 euroTicker: ABI BBISIN-code: BE0974293251Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 90,73 miljard euroK/w 2021: 21Verwachte k/w 2022: 15Koersverschil 12 maanden: +1%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: 1,0%