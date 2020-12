Proximus kan, net als de meeste sectorgenoten, geen groei voorleggen. De telecomgroep houdt de marge op peil met kostenverlagingen.

Telecom doet het dit jaar niet goed door een gebrek aan groeiperspectieven op korte termijn en de hoge kapitaalintensiteit van de sector. Bij de Belgische operatoren is Proximus een achterblijver. Investeerders konden het lagere dividend niet smaken, en de internationale afdeling BICS presteert ondermaats. Proximus heeft ook het meest last van de concurrentie van prijsbrekers.

...

Telecom doet het dit jaar niet goed door een gebrek aan groeiperspectieven op korte termijn en de hoge kapitaalintensiteit van de sector. Bij de Belgische operatoren is Proximus een achterblijver. Investeerders konden het lagere dividend niet smaken, en de internationale afdeling BICS presteert ondermaats. Proximus heeft ook het meest last van de concurrentie van prijsbrekers. De groepsomzet daalde in het derde kwartaal met 2,8 procent, naar 1,37 miljard euro. De binnenlandse omzet lag met 1,07 miljard euro iets hoger dan een jaar eerder (+0,3%), en zelfs 3 procent boven de consensusprognose. De internationale dochter BICS presteerde opnieuw ondermaats. De omzet zakte met 12,3 procent naar 294 miljoen euro. De afdeling Enterprise deed het goed. Het herstructureringsplan werpt vruchten af. De kosten zijn gezakt. De uitgaven daalden met 2,3 procent naar 430 miljoen euro. Proximus bespaarde vooral op personeel. Het aantal voltijdse medewerkers verminderde dit jaar met 1766, naar 11.310. De onderliggende bedrijfswinst (ebitda) bleef met 469 miljoen euro nagenoeg stabiel tegenover vorig jaar (470 miljoen) en lag boven de verwachte 446 miljoen. Bij de binnenlandse activiteiten steeg de ebitda naar 438 miljoen euro (+1,8%), goed voor een marge van 40,8 procent. De ebitda van BICS (31 miljoen euro) daalde met 12,5 procent, waardoor de marge bleef steken op 10,5 procent. Op groepsniveau bedraagt de marge 34,3 procent, 0,9 procent meer dan een jaar eerder. De coronacrisis had een minder grote impact dan verwacht. De vrije kasstroom klom tussen juli en september naar 253 miljoen euro, tegenover 100 miljoen in het tweede kwartaal. Sinds begin dit jaar is dat 505 miljoen euro, bijna evenveel als in de eerste negen maanden van 2019 (517 miljoen euro). De prognose voor het boekjaar wordt opgetrokken naar minstens 830 miljoen euro. Vorig boekjaar bedroeg de vrije kasstroom nog 844 miljoen euro. Eind september bedroeg de cashpositie (inclusief investeringen op korte termijn) 469 miljoen euro. De nettoschuld is afgebouwd naar 2,04 miljard euro, tegenover 2,29 miljard een kwartaal eerder. Dat komt overeen met ongeveer 2,5 keer de verwachte vrije kasstroom. De gemiddelde looptijd bedraagt 5,7 jaar en de gemiddelde rentevoet 1,75 procent. De kapitaaluitgaven zullen dit jaar onder het niveau van 2019 (1,03 miljard euro) blijven. Proximus staat voor een grote investeringen in het 5G netwerk en het glasvezelnetwerk. De telecomgroep versnelt de uitrol van het glasvezelnetwerk. Tegen 2028 moeten 4,2 miljoen gezinnen en bedrijven daarop aangesloten zijn, goed voor een landelijke dekking van 70 procent. De telecomregulator BIPT beschouwt het tariefvoorstel van Proximus voor andere telecomspelers die van dat netwerk gebruik willen maken, als billijk. Het BIPT maakt in de eerste helft van 2021 een definitief tariefplan bekend. Om alle plannen te financieren zonder de schulden te hoog te laten oplopen, is het dividend verlaagd van 1,5 naar 1,2 euro per aandeel. Op 11 december is er een tussentijds dividend van 0,5 euro.ConclusieProximus kan, net als de meeste sectorgenoten, geen groei voorleggen. De telecomgroep houdt de marge op peil met kostenverlagingen. De schulden zijn onder controle, de kasstromen stabiel en relatief voorspelbaar, en het rendement is ondanks de dividendverlaging nog aantrekkelijk. Het opportunistische bod op Orange Belgium bewijst de onderwaardering van de Belgische telecomsector, inclusief Proximus. Het aandeel past perfect in een defensieve portefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 17,45 euroMarkt: Euronext BrusselTicker: PROX BBISIN-code: BE0003810273Beurskapitalisatie: 5,9 miljard euroK/w 2019: 13Verwachte k/w 2020: 9Koersverschil 12 maanden: -32%Koersverschil sinds jaarbegin: -32%Dividendrendement: 6,9%