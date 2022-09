De Antwerpse holding Ackermans & van Haaren is opnieuw op weg naar een recordjaarresultaat. De huidige koers is een fraai instapmoment.

Aandeelhouders herinneren zich nog goed de vorige keer dat Ackermans & van Haaren (AvH) cijfers aankondigde. Analisten en beleggers struikelden toen over de winstwaarschuwing van de nakende beursneofiet DEME, een onderdeel van de afdeling Marine Engineering & Contracting van AvH via de tussenvennootschap CFE. De vooropgestelde winstdaling van DEME, ondanks de meevallende cijfers in het eerste kwartaal, deed het aandeel van AvH 8 procent verliezen. Het was de zwakste beurssessie van dit jaar. Deze keer won het aandeel 3,5 procent na de bekendmaking van de resultaten. Door de turbulentie op de financiële markten hielden analisten en beleggers hun hart vast voor het segment Private Banking, met Delen Private Bank en Bank J. Van Breda, die normaal gesproken de stabielste factor en de grootste steunpilaar van de resultaten zijn. Maar de schade viel enorm mee. Uiteraard zakte het beheerde vermogen, ondanks een bruto instroom van 2,80 miljard euro, van het recordniveau van 63,9 miljard euro eind vorig jaar naar 57,56 miljard euro eind juni. Dat is nog altijd meer dan de 54,1 miljard euro van eind 2020. De prestatie was wel beter dan het marktgemiddelde en het is vooral een aangename verrassing dat de bijdrage aan het geconsolideerd nettoresultaat van AvH verder is toegenomen, van 81,3 naar 83,8 miljoen euro. De analisten waren van een daling uitgegaan. In het segment Vastgoed en seniorenzorg is de jongste jaren veel gebeurd. Vorig jaar hield AvH met Nextensa het fusieproject Leasinvest-Extensa boven de doopvont, wat leidde tot de geboorte van een geïntegreerde vastgoedspeler in verhuur en ontwikkeling. De reële waarde van de vastgoedportefeuille van Nextensa (58,5% AvH) bedroeg eind juni 1,3 miljard euro, tegenover 1,4 miljard eind vorig jaar. De bijdrage aan het geconsolideerd resultaat stelde licht teleur, met een daling van 3,7 miljoen euro, van 25,1 naar 21,4 miljoen euro. Eerder dit jaar sloot AvH een overeenkomst met de verzekeraar AG over de verkoop van Anima Care, de specialist in kwalitatieve seniorenzorg (91,8% AvH). De cashopbrengst zou voor de holding 300 miljoen euro bedragen, wat een meerwaarde van 230 miljoen euro inhoudt. De afdeling Energie en grondstoffen blijft profiteren van de puike cijfers van Sipef. De hoge palmolieprijzen stellen een recordresultaat in het vooruitzicht. De bijdrage van Sipef aan het geconsolideerd resultaat maakte dan ook een sprong op jaarbasis van 12,6 naar 20,9 miljoen euro (+69%). In de divisie Growth Capital (private equity) werd dit jaar de verkoop van het belang van 30 procent in Manuchar aangekondigd. Die verkoop werd in het tweede kwartaal afgerond met een meerwaarde van 97 miljoen euro. ConclusieDoor die meerwaarden is de Antwerpse holding opnieuw op weg naar een recordresultaat voor het boekjaar 2022 en beschikt de holding over een stevige nettocashbuffer van meer dan 500 miljoen euro. We zien de huidige koers nog altijd als een fraai instapmoment, omdat we denken dat het aandeel de komende twaalf tot achttien maanden beter zal presteren dan het marktgemiddelde (rating 1A). Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 148,80 euroTicker: ACKB BBISIN-code: BE0003764785Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,99 miljard euroK/w 2021: 9Verwachte k/w 2022: 9Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: -13%Dividendrendement: 1,9%