Concurrerende game-ontwikkelaars zijn gemiddeld 30 procent duurder.

Activision Blizzard, met hoofdzetel in Californië, ontwikkelt en verkoopt games voor platformen, spelconsoles, pc's en mobiele toestellen. De voorbije jaren diversifieerde het ook naar e-sports, wat naast inkomsten uit de verkoop van spellen en licenties ook advertentie-inkomsten opleverde.

...

Activision Blizzard, met hoofdzetel in Californië, ontwikkelt en verkoopt games voor platformen, spelconsoles, pc's en mobiele toestellen. De voorbije jaren diversifieerde het ook naar e-sports, wat naast inkomsten uit de verkoop van spellen en licenties ook advertentie-inkomsten opleverde. De globale gamingmarkt, vorig jaar goed voor 175 miljard dollar, groeit met 10 procent per jaar. Console- en mobiele games (voor smartphones) groeien het snelst. Het e-sportssegment tekent voor minder dan 1 procent van de gamingmarkt, maar is vooral interessant als diversificatie. Grote technologiebedrijven als Alphabet en Amazon hebben bovendien de ambitie een cloudgamingplatform op te zetten. Daar kunnen game-ontwikkelaars mee van profiteren. Activision Blizzard is in alle deelsegmenten actief en presteerde de voorbije jaren prima. Toch noteert het aandeel 40 procent onder de top van februari. Dat heeft weinig tot niets met het operationele te maken, maar wel met een schandaal die het bedrijf sinds vorige zomer treft. Topman Robert Kotick ligt onder vuur wegens grensoverschrijdend gedrag tegenover werknemers. De hele bedrijfscultuur werd aan de kaak gesteld, omdat dergelijk gedrag bij leidinggevenden schering en inslag zou zijn. Naar aanleiding van een intern onderzoek zijn al tientallen werknemers aan de deur gezet. De CEO blijft nog. De operationele impact is klein, maar door de ontslagen is de lancering van Overwatch 2 en Diablo IV wel uitgesteld naar begin 2023. Bovendien bestaat de vrees dat software-ingenieurs en game-ontwikkelaars overstappen naar de concurrentie, als de negatieve sfeer rond het bedrijf blijft hangen. Goede ontwikkelaars zijn zeldzaam en een uitstroom kan tot nog meer uitstel van nieuwe lanceringen leiden. Dat komt boven op de vertraging in de spelconsolecyclus. De uitrol van de X Box X en de Playstation 5 lijden onder de chiptekorten. Na drie kwartalen in 2021 bedroeg de omzet 6,6 miljard dollar, 17 procent meer dan een jaar eerder. De operationele winst (ebit) klom naar 2,6 miljard (+20,5%). Activision Blizzard bestaat uit drie delen, elk met een loyaal gamepubliek. Activision Publishing levert 35,9 procent van de groepsomzet, en is vooral bekend van de Call of Duty-titels met 119 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Het bedrijf verdient ook almaar meer aan extra in-game content via zogenaamde micro-transacties. Blizzard Entertainment, met 26 miljoen maandelijks actieve gebruikers, is goed voor 27,6 procent van de omzet. Hiertoe behoort het online gamingplatform Battle.net en populaire games als World of Warcraft, Diablo, Hearthstone en Overwatch. King Digital Entertainment (36,5%) zet in op het mobiele segment, met onder meer Candy Crush, en haalt 245 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Activision Blizzard beschikte na het derde kwartaal over een nettocashpositie van 6,4 miljard dollar. Het koopt de komende twee jaar voor 4 miljard dollar eigen aandelen in. Het dividend is met 15 procent verhoogd naar 0,47 dollar per aandeel, goed voor 365 miljoen dollar. ConclusieActivision Blizzard was voor het schandaal een van de duurste game-ontwikkelaars. Nu noteert het aandeel tegen iets meer dan 15 keer de verwachte winst en 4,5 keer de verwachte omzet. Het was sinds 2014 niet meer zo goedkoop. Concurrerende game-ontwikkelaars als Take Two, Electronic Arts, Zynga en Ubisoft zijn gemiddeld 30 procent duurder. We vinden dat het aandeel te zwaar is afgestraft in verhouding tot de operationele impact en dat de koersdaling daarom een koopkans biedt.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 58,63 dollarTicker: ATVI USISIN-code: US00507V1098Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 45,6 miljard dollarK/w 2020: 17Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: -31%Koersverschil sinds jaarbegin: -35%Dividendrendement: 0,8%