Adecco is als wereldmarktleider te laag gewaardeerd.

De Zwitserse Adecco Group is de wereldmarktleider in hr-oplossingen. Dit jaar zou de omzet 21,3 miljard euro bedragen, iets onder de piek van 23,9 miljard in 2018.

...

De Zwitserse Adecco Group is de wereldmarktleider in hr-oplossingen. Dit jaar zou de omzet 21,3 miljard euro bedragen, iets onder de piek van 23,9 miljard in 2018. In heel wat landen wordt de arbeidsmarkt almaar krapper. Dan kan het voor ondernemingen handig zijn gespecialiseerde spelers in te schakelen om arbeidskrachten te rekruteren. De toekomst zou groepen als Adecco na de pandemie dan ook moeten toelachen. Veel experts verwachten dat personeel vinden dit decennium een van de grootste zorgen wordt voor bedrijven.Adecco is met 30.000 personeelsleden actief in 57 landen. Het vult jaarlijks 3,5 miljoen vacatures in. Naast Adecco omvat de groep nog acht merken: Adia, Badenoch Clark, GA, Hired, LHH, Pontoon, Spring Professional en Modis. Ter ondersteuning van die laatste dochter nam Adecco Group midden deze zomer het Franse beursgenoteerde bedrijf AKKA Technologies over, een vooraanstaande Europese speler in advies rond engineering en dienstverlening in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Het Franse bedrijf ondersteunt bedrijven die actief zijn in ruimtevaart, automotive, spoorwegen, energie, defensie, luchtvaart, telecom, gezondheidszorg en consulting, om hun machinepark en hun industriële processen te optimaliseren en te moderniseren door innovaties, vooral digitalisering. AKKA Technologies kende een sterke groei door flink wat overnames, wat het bedrijf wel een stevige schuldpositie bezorgde. De coronacrisis gaf de beurskoers dan ook een flinke klap. In oktober is een kapitaalverhoging doorgevoerd, om de schuldgraad te milderen. De combinatie Modis-AKKA wordt wereldwijd het nummer twee in engineering en O&O. Toch werd de overname niet bepaald op applaus onthaald op de markt. De Zwitserse marktleider betaalde een ondernemingswaarde (ev) van 2 miljard euro, wat overeenkomt met 10,6 keer de verhouding ondernemingswaarde ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2022. Bovendien betaalde Adecco met 49 euro per aandeel zowat het dubbele van de beurskoers. Te veel, vindt de markt, want de groep noteert zelf maar tegen 6,5 keer ev/ebitda 2022 en de koers staat 30 procent lager dan voor de aankondiging. De omzet klom in het tweede kwartaal naar 5,26 miljard euro, 29 procent hoger dan in het 'coronakwartaal' van vorig jaar, maar wel nog 5 procent onder het niveau in hetzelfde kwartaal van 2019. De winst sprong van 23 naar 145 miljoen euro, of van 0,13 naar 0,90 euro per aandeel. De verhouding netto financiële schulden (nfs) ten opzichte van de bedrijfkastroom (ebitda) viel terug tot 0,5 keer. ConclusieWe beginnen de opvolging van het Adecco-aandeel met een positief advies. We vinden dat de markt het aandeel te fors heeft afgestraft voor de overname van AKKA Technologies, en dat het aandeel te goedkoop noteert in een decennium waarin de zoektocht naar geschikte arbeidskrachten een van de grootste uitdagingen wordt. Een waardering tegen ruim 11 keer de verwachte winst voor dit jaar en slechts 10 keer die voor volgend jaar, en een verwachte verhouding van 7,5 keer de verwachte ondernemingswaarde (ev) tegenover bedrijfskasstroom (ebitda) vinden we te laag. Bovendien zijn er weinig schulden en een brutodividendrendement van 5 procent. We zien een stevig herstelpotentieel voor de komende 12 tot 24 maanden, wat van Adecco een portefeuillekandidaat maakt. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 48,40 Zwitserse frankTicker: ADEN SWISIN-code: CH0012138605Markt: ZurichBeurskapitalisatie: 8,48 miljard Zwitserse frankK/w 2020: 15Verwachte k/w 2021: 12Koersverschil 12 maanden: +1%Koersverschil sinds jaarbegin: -18%Dividendrendement: 5,0%