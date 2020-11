Adidas kon de markt niet verblijden met zijn omzet- en winstverwachtingen voor het vierde kwartaal.

Adidas is een van de Duitse steraandelen van de voorbije decennia. Over de voorbije twintig jaar schittert het zelfs aan de Europese top met een klim van 1455 procent tussen begin 2000 en begin dit jaar. In de Eurostoxx-50 staat het ook op vijf, tien en vijftien jaar in de top vijf. Sportfanaten kennen het verhaal van de ruziënde broers Adolfen Rudolf Dassler uit Herzogenaurach (Beieren). Rudolf Dassler begon met Pumaen zijn broer Adolf noemde zijn bedrijf naar zijn bijnaam, Adi Dassler. Adidas werd snel het succesvolle merk met de drie strepen, maar vijf jaar geleden was er toch een crisismoment. Toen liep het mis met de dure overname van de Franse wintersportgroep Salomon Group, die met verlies weer verkocht werd. Tegelijk brachten ook de golfactiviteiten van Taylor Made veel minder op dan verwacht, omdat schandalen rond Tiger Woods een crisis in golfsport veroorzaakten. Het kostte topman Herbert Hainer in 2014 de kop. Zijn opvolger, Kasper Rorsted, bracht weer groei. Tot blijdschap van de Belgische holding GBL,die van de dip in 2015 profiteerde om een belang in de sportgigant op te bouwen. GBL is de grootste aandeelhouder van adidas en adidas is de belangrijkste participatie van GBL. De keuze viel op Rorsted omdat hij als CEO van Henkel het Duitse bedrijf op de kaart had gezet in de Verenigde Staten, de thuismarkt van adidas' grote rivaal Nike. En hij slaagde daar met adidas opnieuw in. Net zoals Nike profiteert adidas van de athleisure-trend, waarbij het is toegestaan sportkleding, of kleding die erop lijkt, op straat te dragen. Het businessmagazine Forbes voorspelt dat die trend voorlopig aanhoudt. Talloze onderzoeken geven aan dat de stijgende verkoop van sportkleding nog lang niet voorbij is. Maar de coronacrisis spaarde ook adidas niet. Na een dramatisch tweede kwartaal (3,58 miljard dollar) herstelde de omzet in het derde kwartaal tot 5,95 miljard euro. Dat lag net boven de gemiddelde analistenverwachting van 5,91 miljard, maar bleef 7 procent onder het cijfer van het derde kwartaal van vorig jaar. Enkel in Azië bleef de Duitse sportgigant onder de verwachtingen. In Europa was er een groei op jaarbasis van ruim 3 procent. Over de eerste negen maanden liep de omzet met 19,7 procent terug, van 17,80 naar 14,30 miljard euro.In het derde kwartaal boekte adidas opnieuw een bedrijfswinst (ebit) van 794 miljoen euro, een stuk meer dan de analistenconsensus van 725 miljoen. De winst per aandeel bedroeg 2,80 euro, tegenover 3,27 euro in derde kwartaal van 2019. Na het nettoverlies van 286 miljoen in de eerste jaarhelft is er over negen maanden weer winst: 291 miljoen euro of 1,47 euro per aandeel. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 1,74 miljard euro of 8,76 euro per aandeel. CEO Rorsted kon de markt niet verblijden met zijn verwachtingen. In het vierde kwartaal zou er een vergelijkbare omzetevolutie zijn als in het derde kwartaal. De operationele winst zou uitkomen op 100 tot 200 miljoen euro, terwijl de gemiddelde analistenverwachting 294 miljoen euro is.ConclusieAdidas is een kwalitatief groeiaandeel. Tegen 31 keer de verwachte winst 2021 en 17 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor volgend jaar krijg je ook de waardering van een kwaliteitsaandeel. De mindere vooruitzichten voor het vierde kwartaal hebben de koers onder druk gezet. We kijken echter richting de volgend jaren en gebruiken de recente koerszwakte voor een adviesverhoging. We zien in het aandeel weer een kanshebber voor de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 274,9 euroTicker: ADS GYISIN-code: DE000A1EWWW0Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 54,31 miljard euroK/w 2019: 31Verwachte k/w 2020: 124Koersverschil 12 maanden: +2%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: -