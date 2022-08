In tegenstelling tot in China presteert adidas prima in Noord-Amerika.

Voor de aandeelhouders van de Duitse sportgigant is het een moeilijk jaar. Eerst was er de Oekraïne-crisis. Traditioneel staat adidas sterk in Centraal- en Oost-Europa, inclusief Rusland. Een veel grotere bedreiging dan Rusland is de verkoop in China. Die staat al van vorig jaar onder druk. Net als grote rivaal Nike weigerde de Duitse sportgigant begin vorig jaar nog katoen te gebruiken uit een Chinese provincie, waar er ernstige aanwijzingen waren dat minderheidsgroep de Oeigoeren tot dwangarbeid werden verplicht. Genoeg voor een onlinelastercampagne en lagere Chinese verkoopcijfers. Dit jaar waren er ook nog enkele lockdowns door heropflakkeringen van de covid-19-pandemie. Daar komt de onzekerheid over een CEO-wissel bovenop. Topman Carsten Rorsted heeft te kennen gegeven weg te gaan. De Deen werd in 2016 met vele egards binnengehaald na zijn fraai trackrecord bij Henkel en wist de kloof met Nike te verkleinen. Hij verkocht probleemdochter Reebok, maar was eind juli verplicht een omzet- en winstwaarschuwing te geven. Ondanks flink herstelde verkoopcijfers in de westerse markten, maar door de zwakke verkopen in China schroefde Rorsted de jaarprognose terug van een omzetgroei van 11 tot 13 procent bij constante wisselkoersen tot een toename met 5 tot 9 procent, wat de beurskoers een extra 4 procent deed inleveren. Zowat een week later kregen we een betere koersreactie bij meevallende resultaten voor het tweede kwartaal, al verdienen die cijfers geen gouden medaille. Dat heeft te maken met de 28 procent lagere inkomsten uit China (719 miljoen euro). In het tweede kwartaal lag de omzet van 5,60 miljard euro 10,2 procent boven de 5,08 miljard euro van hetzelfde kwartaal in 2021 en lichtjes boven de analistenconsensus van 5,58 miljard euro. De omzetgroei is vooral te danken aan Noord-Amerika, met een kwartaalomzet van 1,71 miljard euro of 37 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Hetzelfde beeld zien we in Latijns-Amerika, met een omzetstijging van 48 procent op jaarbasis tot 514 miljoen euro. In Europa (EMEA) ging de omzet boven 2 miljard (2,08 miljard euro) of een stijging met 8,8 procent. De bedrijfswinst (ebit) was met 392 miljoen euro een afknapper. Het is een daling van 28 procent tegenover het tweede kwartaal van 2021. De ebit-marge maakte een duik van 10,7 procent voor het tweede kwartaal van 2021 naar 7,0 procent voor de periode van april tot juni van dit jaar. Dat ligt in lijn met de gemiddelde analistenverwachting. Omdat ook de adidas-top niet meteen beterschap ziet, verwacht men voor 2022 een aanzienlijke omzetdaling in China in vergelijking met vorig jaar. Adidas begon het jaar nog met te rekenen op een toename met 5 procent. Voor Noord-Amerika klinken de vooruitzichten nog altijd gunstig, ook omdat er sprake is van een stijgend marktaandeel. Het management mikt voor het volledige boekjaar op een brutomarge van 49 procent, een ebit-marge in lijn met de eerste jaarhelft (7 %) en een recurrente (zonder uitzonderlijke elementen) nettowinst in de buurt van 1,3 miljard euro.ConclusieOp de langere termijn profiteert adidas nog altijd van de athleisure-trend. Dat is de trend waarbij het is toegestaan sportkleding op straat te dragen. Adidas is na de stevige koersterugval weer redelijk gewaardeerd tegen minder dan 12 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2022 (tegenover 14,5 keer gemiddeld over de afgelopen vijf jaar) en zelfs minder dan 10 voor 2023. We behouden het aandeel in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 161,6 euroTicker: ADS GYISIN-code: DE000A1EWWW0Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 31,1 miljard euroK/w 2021: 25,5Verwachte k/w 2022: 23,5Koersverschil 12 maanden: -45%Koersverschil sinds jaarbegin: -33%Dividendrendement: 2,0%