Adidas is een van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2021.

Sportfanaten kennen het verhaal van de ruziënde gebroeders Adolf en Rudolf Dassler uit Herzogenaurach (Beieren). Rudolf begon met Pumaen Adolf noemde zijn bedrijf naar zijn bijnaam, Adi Dassler. Adidas werd snel het succesvolle merk met de drie strepen, maar vijf jaar geleden was er een crisismoment. Toen liep het mis met de dure overname van de Franse wintersportgroep Salomon Group, die met verlies weer werd verkocht. Tegelijk brachten de golfactiviteiten van Taylor Made veel minder op dan verwacht, omdat schandalen rond topspeler Tiger Woods de golfsport in een crisis stortten. Het kostte topman Herbert Hainer in 2014 de kop. Zijn opvolger, Kasper Rorsted, bracht weer groei. Tot blijdschap van de Belgische holding GBL, die van de dip in 2015 profiteerde om een belang in de sportgigant op te bouwen. GBL is de grootste aandeelhouder van adidas en adidas is de belangrijkste participatie van GBL. De keuze viel op Rorsted omdat hij als CEO van Henkel dat Duitse bedrijf op de kaart had gezet in de Verenigde Staten, de thuismarkt van grote rivaal Nike. De coronacrisis heeft het nummer twee onder de sportgiganten niet gespaard. In het derde kwartaal herstelde de omzet, na het dramatisch tweede kwartaal. Over de eerste negen maanden was er een omzetdaling van 19,7 procent, van 17,8 naar 14,3 miljard euro. In het derde kwartaal was er weer 794 miljoen euro bedrijfswinst (ebit), of 2,80 euro per aandeel. De analisten hadden 725 miljoen euro verwacht. Na het nettoverlies van 286 miljoen euro in het eerste halfjaar is er na negen maanden 291 miljoen euro nettowinst, of 1,47 euro per aandeel. In dezelfde periode vorig jaar was er nog 1,74 miljard euro winst, of 8,76 euro per aandeel. Maar in het vierde kwartaal verwacht CEO Kasper Rorsted geen vergelijkbare omzetevolutie als in het derde kwartaal. De operationele winst zou tussen 100 en 200 miljoen euro uitkomen, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 294 miljoen euro.Net zoals Nike profiteert adidas van de athleisuretrend, waarbij het hip is sportkleding, of kleding die erop lijkt, op straat te dragen. Het businessmagazine Forbes voorspelt dat die trend voorlopig aanhoudt. Talloze onderzoeken wijzen uit dat de stijgende verkoop van sportkleding nog lang niet voorbij is. Bovendien mogen we bij een normalisering van de economie rekenen op een omzet- en winstherstel, omdat de winkels niet langer gesloten zijn. Ook was de spectaculaire stijging van de onlineverkoop in 2020 een positief teken voor de toekomst.Samen met onder meer Henkel en Fresenius SEis adidas een van de Duitse steraandelen van de voorbije decennia. Over de voorbije twintig jaar klom de koers van het aandeel liefst 1455 procent hoger. En ook over vijf, tien en vijftien jaar staat het in de top vijf van de Eurostoxx50-index. Adidas is dus een kwalitatief groeiaandeel, dat haast permanent weet uit te blinken. Tegen 31 keer de verwachte winst 2021 en 17 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor volgend jaar krijg je ook de waardering van een kwaliteitsaandeel. De mindere vooruitzichten voor het vierde kwartaal hebben de koers onder druk gezet. Dat geeft het aandeel extra koerspotentieel om in 2021 te scoren, want we gaan ervan uit dat het EK voetbal en de Olympische Zomerspelen in Tokio wel degelijk zullen plaatsvinden.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 274,9 euroTicker: ADS GYISIN-code: DE000A1EWWW0Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 54,31 miljard euroK/w 2019: 31Verwachte k/w 2020: 124Koersverschil 12 maanden: +2%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: -