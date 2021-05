De Duitse sportgigant komt met een gunstig kwartaalrapport, dat veel twijfels wegneemt.

Adidas behoort tot de Duitse steraandelen van de voorbije decennia. Maar het aandeel presteerde tot de kwartaalcijfers bijzonder matig dit jaar en ver onder de status van een sterwaarde. Dat had te maken met turbulenties in China. Net als grote rivaal Nike weigerde de Duitse sportgigant nog katoen te gebruiken uit een Chinese provincie waar ernstige aanwijzingen waren dat de minderheidsgroep de Oegoeren tot dwangarbeid werd verplicht. De Chinezen zien dat als een inmenging in interne aangelegenheden en er stond een onlinecampagne tegen adidas.

...

Adidas behoort tot de Duitse steraandelen van de voorbije decennia. Maar het aandeel presteerde tot de kwartaalcijfers bijzonder matig dit jaar en ver onder de status van een sterwaarde. Dat had te maken met turbulenties in China. Net als grote rivaal Nike weigerde de Duitse sportgigant nog katoen te gebruiken uit een Chinese provincie waar ernstige aanwijzingen waren dat de minderheidsgroep de Oegoeren tot dwangarbeid werd verplicht. De Chinezen zien dat als een inmenging in interne aangelegenheden en er stond een onlinecampagne tegen adidas. Het was dan ook erg geruststellend te vernemen dat de verkopen in China met 156 procent waren gestegen op jaarbasis. Het eerste kwartaal van 2020 was het ergste voor China, waar de oorsprong van de covid-19-pandemie ligt. Maar ook de rest van het jaar wordt geen echte negatieve impact verwacht op de Chinese verkoopcijfers.Daarnaast blijft adidas wereldwijd vooruitgang boeken in de onlineverkoop. Meer e-commerce heeft ook een gunstige impact op de rendabiliteit. Verder is adidas steeds performanter geworden op de Amerikaanse markt sinds de komst van CEO Kasper Rorsted, de voormalige topman van Henkel. Alles samen betekent dat een gunstig kwartaalrapport dat veel twijfels wegnam. Adidas profiteerde de voorbije jaren van de athleisure-trend, waarbij sportkleding op straat wordt gedragen. De verwachting is dat die trend nog wel even aanhoudt. De omzet kwam in de eerste drie maanden uit op 5,27 miljard euro of 20,2 procent meer dan de 4,38 miljard euro in het eerste kwartaal van vorig jaar (+27% tegen constante wisselkoersen). Dat cijfer lag ook boven de gemiddelde analistenverwachting van 5,034 miljard euro. Enkel in het derde kwartaal van vorig jaar werd tijdens de coronacrisis met 5,56 miljard euro een nog iets hogere omzet gerealiseerd. Nieuwe lockdowns in Europa verhinderden een nog hogere omzet. De bedrijfswinst (ebit) kwam uit op 704 miljoen euro. Dat is een groot verschil (+1363%) met de amper 48 miljoen euro van de eerste drie maanden van 2020. Dat ligt ook een heel stuk boven de analistenconsensus van 580 miljoen euro en in de buurt van de 735 miljoen euro van het derde kwartaal van vorig jaar. De ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) lag met 13,4 procent niet alleen 123 basispunten boven de 1,1 procent in het eerste kwartaal van vorig jaar, maar ook boven de 13,2 procent van het derde kwartaal 2020, de hoogste marge van het voorbije jaar. De winst per aandeel bedroeg 2,60 euro per aandeel tegenover slechts 0,16 euro per aandeel in het eerste kwartaal van 2020. De gemiddelde analistenverwachting bedroeg 2,07 euro per aandeel. Het is ook nipt beter dan de 2,58 euro per aandeel uit de periode juli-september 2020. De omzetverwachting voor 2021 werd opgetrokken naar een toename met 17 tot 19 procent in plaats van 15 tot 19 procent. Voor het tweede kwartaal wordt gemikt op een groei van 50 procent, maar het tweede kwartaal van vorig jaar was het dieptepunt in de coronacrisis met een omzetcijfer van 3,35 miljard euro. Dat wordt deze keer een cijfer in de buurt van 5 miljard euro. De operationele winstmarge voor 2021 blijft op een normale 9 à 10 procent evolueren. Dat moet uitmonden in een nettowinst tussen 1,25 tot 1,45 miljard euro.ConclusieAdidas is een kwalitatief groeiaandeel, top in Europa. Tegen 38 keer de verwachte winst 2021 en 17 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar krijg je ook de waardering van een kwaliteitsaandeel. We kijken al verder dan 2021 en houden het aandeel in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 293,80 euroTicker: ADS GYISIN-code: DE000A1EWWW0Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 57,83 miljard euroK/w 2020: 62Verwachte k/w 2021: 38Koersverschil 12 maanden: +37%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: 1,0%