Adidas behoort tot de Duitse steraandelen van de voorbije decennia.

Over de voorbije twintig jaar bekeken, hoort adidas zelfs bij de Europese top, want de koers klom tussen begin 2000 en begin dit jaar liefst 1455 procent hoger. In de Eurostoxx50-index staat het aandeel op zowel vijf, tien en vijftien jaar in de top vijf van de best presterende aandelen.

...

Over de voorbije twintig jaar bekeken, hoort adidas zelfs bij de Europese top, want de koers klom tussen begin 2000 en begin dit jaar liefst 1455 procent hoger. In de Eurostoxx50-index staat het aandeel op zowel vijf, tien en vijftien jaar in de top vijf van de best presterende aandelen.Sportfanaten kennen het verhaal van de ruziënde broers Adolf en Rudolf Dassler. Rudolf richtte Pumaop,en Adolf adidas, genoemd naar zijn bijnaam Adi Dassler. Adidas kende al snel succes, maar vijf jaar geleden was er toch een crisismoment. Toen liep de dure overname van Salomon Groupmis, en moest adidas de Franse wintersportgroep opnieuw verkopen met verlies. Bovendien brachten de golfactiviteiten van Taylor Made veel minder op dan verwacht, door een crisis in de sport na schandalen rond Tiger Woods. Het kostte de kop van Herbert Hainer, de CEO van 2001 tot 2014. Onder zijn opvolger, Kasper Rorsted (voorheen CEO van groeiwaarde Henkel) herwon adidas zijn status van groeiaandeel. Tot groot jolijt bij de Belgische holding GBL, die van de dip geprofiteerd had om in 2015 een belang in de sportgigant op te bouwen. GBL is de grootste aandeelhouder van adidas en adidas is de belangrijkste participatie van GBL. De keuze viel op Rorsted, omdat hij erin geslaagd was Henkel op de kaart te zetten in de Verenigde Staten, de thuismarkt van adidas' grote rivaal Nike. Rorsted deed dat nog eens over voor adidas. Het bedrijf profiteert, net als Nike, van de athleisure-trend. Het is tegenwoordig aanvaardbaar sportkleding, of kleding die daarop lijkt, te dragen op straat. Het businessmagazine Forbes voorspelt dat die trend nog wel even aanhoudt. Talloze onderzoeken geven aan dat de stijgende verkoop van sportkleding nog lang niet voorbij is. Maar ook adidas voelt de coronacrisis. Ondanks een spectaculaire toename van de onlineverkoop (+93%), daalde de omzet in het tweede kwartaal met 35 procent (-34% zonder wisselkoersschommelingen), van 5,51 naar 3,58 miljard euro. Dat was evenwel nog beter dan de verwachte omzetdaling van 40 procent. In China zette adidas in het tweede kwartaal een vergelijkbare omzet neer als vorig jaar, ondanks een daling met 50 procent in het eerste kwartaal en ondanks een zwakke maand april. In mei en juni was er een dubbelcijferige omzetgroei. Ook dat was een opsteker.In de eerste jaarhelft zakte de omzet met 27 procent (-26% zonder wisselkoersverschillen), van 11,39 naar 8,33 miljard euro. Dat leidde tot een nettoverlies van 286 miljoen euro, terwijl er in de eerste helft van 2019 nog 1,09 miljard euro operationele winst was. Rorsted is niet uit zijn lood geslagen door de mindere jaarhelft. De CEO ziet dat de consumenten almaar meer focussen op hun gezondheid en fit willen blijven door te sporten. Rorsted verwacht in het derde kwartaal weer een operationele winst van 600 tot 700 miljoen euro.ConclusieAdidas is een kwalitatief groeiaandeel, dat bij de top in Europa hoort. Tegen 30 keer de verwachte winst 2021 en vooral 16,5 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor volgend jaar is het aandeel wel geen koopje meer. Voor we overwegen het weer in de voorbeeldportefeuille op te nemen, zien we toch graag een terugval richting 240 euro. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 260,1 euroTicker: ADS GYISIN-code: DE000A1EWWW0Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 52,1 miljard euroK/w 2019: 29Verwachte k/w 2020: 93Koersverschil 12 maanden: +1%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: -