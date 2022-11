Voor de aandeelhouders van de Duitse sportgigant is het een rotjaar. Eerst was er de Oekraïne-crisis. Traditioneel staat adidas sterk in Centraal- en Oost-Europa, inclusief Rusland. Veel ernstiger is de zwakke verkoop in de belangrijke markt China. Dat probleem is er al sinds vorig jaar. Net als zijn grote rivaal Nike weigerde adidas begin vorig jaar nog katoen te gebruiken uit een Chinese provincie, waar volgens ernstige aanwijzingen de Oeigoeren tot dwangarbeid werden gedwongen. Het...

Voor de aandeelhouders van de Duitse sportgigant is het een rotjaar. Eerst was er de Oekraïne-crisis. Traditioneel staat adidas sterk in Centraal- en Oost-Europa, inclusief Rusland. Veel ernstiger is de zwakke verkoop in de belangrijke markt China. Dat probleem is er al sinds vorig jaar. Net als zijn grote rivaal Nike weigerde adidas begin vorig jaar nog katoen te gebruiken uit een Chinese provincie, waar volgens ernstige aanwijzingen de Oeigoeren tot dwangarbeid werden gedwongen. Het leverde een online lastercampagne en lagere Chinese verkoopcijfers op. Daar kwam nog een rist lockdowns bovenop. Deze zomer kondigde topman Carsten Rorsted zijn vertrek aan. De Deen was in 2016 met veel egards binnengehaald om zijn fraaie trackrecord bij Henkel. Hij wist de kloof met Nike te verkleinen (zelfs in Noord-Amerika) en verkocht de probleemdochter Reebok. Maar adidas moet al enige tijd de ene na de andere omzet- en winstwaarschuwing uitsturen. Op 20 oktober was het weer prijs. Sinds september begint ook in de westerse markten de verkoop te slabakken, door de koopkrachtcrisis. De sportgigant zit met meer en meer onverkochte sneakers opgezadeld. Nog een probleem erbovenop voor de nog aan te werven nieuwe CEO. Om nog maar te zwijgen over wat moet gebeuren met de samenwerking met de controversiële rapper en ontwerper Kanye West. De oorspronkelijke prognose voor de stijging van de jaaromzet met 11 tot 13 procent, was al bijgesteld naar 5 tot 9 procent. Nu houdt adidas het op ongeveer 5 procent. De ebit-marge zal niet 7 maar 4 procent bedragen. De markt reageerde heel onaangenaam verrast op de tweede omzet- en winstwaarschuwing in amper drie maanden. Het aandeel donderde nog eens 10 procent lager. Na die recente terugval is adidas voor het eerst in jaren weer redelijk gewaardeerd, tegen 8,5 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2023. De afgelopen vijf jaar was dat gemiddeld 14,5 keer. Maar de onzekerheid is groot en het is wachten op een nieuwe CEO om de bakens te verzetten. Vandaar de adviesverlaging naar 'houden/afwachten' (rating 2A). Wij halen het aandeel minstens tijdelijk uit de voorbeeldportefeuille. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 97,62 euroTicker: ADS GYISIN-code: DE000A1EWWW0Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 19,1 miljard euroK/w 2021: 16,5Verwachte k/w 2022: 17Koersverschil 12 maanden: -64%Koersverschil sinds jaarbegin: -62%Dividendrendement: 3,1%