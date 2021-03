Adidas is een kwalitatief groeiaandeel en de absolute top in Europa. Maar ook topbedrijven kunnen een moeilijk jaar doormaken.

Adidas behoort met onder meer Henkel en Fresenius SEtot de Duitse steraandelen van de voorbije decennia. Maar ook topbedrijven kunnen een moeilijk jaar doormaken. Adidas werd weer Europese top en groeide weer dankzij CEO Kasper Rorsted, de voormalige CEO van Henkel. Tot groot jolijt ook van de Belgische holding GBL, die in 2015 tegen mooie prijzen een belang in de sportgigant wist op te bouwen. Adidas is de belangrijkste participatie van GBL. Rorsted moest adidas in de Verenigde Staten op de kaart zetten, de thuismarkt van grote rivaal Nike. Daar is hij in geslaagd. Adidas profiteert net zoals Nike van de athleisuretrend om sportkleding of kleding die erop lijkt - zowel sneakers als kleding van sportmaterialen als joggingstof en polyester - op straat te dragen. Volgens het businessmagazine Forbes en andere onderzoeken is de athleisuretrend nog lang niet voorbij. De coronacrisis heeft adidas niet gespaard, al was het laatste kwartaal beter dan de sportgigant zelf had aangekondigd na het derde kwartaal. De omzet kwam uit op 5,55 miljard euro, tegenover amper 3,58 miljard euro in het tweede kwartaal. Dat cijfer lag ook boven de gemiddelde analistenverwachting van 5,47 miljard euro en is 1 procent beter dan in het laatste kwartaal in 2019, als we rekenen met constante wisselkoersen (nog -7% in het derde kwartaal). De meevallende omzet in het laatste kwartaal maakt nog niet het hele jaar goed. Over het volledige boekjaar bekeken is de omzet met -16,1 procent teruggelopen, van 23,64 naar 19,84 miljard euro. Na negen maanden was er nog een terugval met bijna 20 procent. In het vierde kwartaal boekte adidas opnieuw een bedrijfswinst (ebit) van 225 miljoen euro. Dat is een stuk boven de analistenconsensus van 198 miljoen euro, maar wel 20 miljoen minder dan de 245 miljoen euro van de laatste drie maanden van 2019. Op jaarbasis zien wel een enorme duik van de ebit, van 2,66 miljard euro in 2019 naar 751 miljoen euro vorig jaar (-71,8%). Na het nettoverlies van -286 miljoen euro in de eerste jaarhelft boekt adidas toch nog een nettowinst van 433 miljoen euro voor 2020, of 2,15 euro per aandeel. Dat steekt af tegen de 1,98 miljard euro, of 9,70 euro per aandeel, voor 2019 of een duik van bijna -78 procent.CEO Rorsted kon de markt wel verblijden met een optimistische boodschap. Adidas moet dit jaar de omzet van 2019 weer benaderen en de operationele winstmarge moet weer van 4,1 procent in 2020 naar een normale 9 à 10 procent evolueren. Dat moet uitmonden in een nettowinst tussen 1,25 en 1,45 miljard euro.ConclusieAdidas is een kwalitatief groeiaandeel en de absolute top in Europa. Tegen 34 keer de verwachte winst en 18 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar krijgt het ook de waardering van een kwaliteitsaandeel. Wij kijken al verder dan 2021 en houden het aandeel in de voorbeeldportefeuille (koopwaardig, rating 1A). Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 281,00 euroTicker: ADS GYISIN-code: DE000A1EWWW0Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 56,32 miljard euroK/w 2020: 121Verwachte k/w 2021: 32Koersverschil 12 maanden: +55%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 1,0%