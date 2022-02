Eind 2021 bedroeg de cashpositie bij Alphabet bijna 140 miljard dollar.

Het resultatenseizoen was voor heel wat grote technologiebedrijven niet al te best, maar we mogen ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. Wie goed presteerde, werd beloond. Zo ook Alphabet, de holding boven de Google-platformen. Het aandeel bereikte een nieuwe recordkoers na sterke kwartaal- en jaarcijfers.

...

Het resultatenseizoen was voor heel wat grote technologiebedrijven niet al te best, maar we mogen ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. Wie goed presteerde, werd beloond. Zo ook Alphabet, de holding boven de Google-platformen. Het aandeel bereikte een nieuwe recordkoers na sterke kwartaal- en jaarcijfers.De kwartaalomzet steeg met 32 procent op jaarbasis naar 75,3 miljard dollar, het derde recordkwartaal op rij en ruim boven de consensusprognose van 72,2 miljard. De advertentie-inkomsten staan in voor meer dan 81 procent van de omzet. Geen enkel ander bedrijf haalt meer inkomsten uit advertenties dan Alphabet. De totale advertentie-inkomsten kwamen in het vierde kwartaal uit op 61,2 miljard dollar, 32,5 procent meer dan een jaar eerder. Over het boekjaar 2021 brachten de advertenties 209,5 miljard dollar op (+43%). Google Search blijft veruit de grootste afdeling met 43,3 miljard dollar omzet (+36%). YouTube bleef, ondanks een groei met een kwart tot 8,6 miljard dollar, onder de verwachtingen. Dat heeft onder meer te maken met de wijzigingen aan het iOS-besturingssysteem van Apple. YouTube levert ook almaar meer omzet uit abonnementen op. Alphabet streeft voor YouTube een gelijkaardig bedrijfsmodel als de streamingbedrijven na. Google Network, dat advertenties op partnersites omvat, groeide met 26 procent naar 9,3 miljard dollar. Bij Google Other haalde de Pixel-smartphone een recordverkoop, ondanks de vertraagde leveringen door de schaarste aan chips. Google Cloud liet op groepsniveau de hoogste groei optekenen, met een omzetstijging naar 5,54 miljard dollar (+45%). De afdeling is door de zware investeringen in infrastructuur wel nog verlieslatend. Het operationeel verlies lag met 890 miljoen dollar bijna 100 miljoen boven de verwachtingen. Other Bets, de experimentele afdeling van Alphabet, zag de omzet op jaarbasis dalen naar 181 miljoen dollar (-8%). Tegelijk steeg het operationele verlies naar 1,45 miljard dollar. Op groepsniveau klom de operationele winst naar 21,9 miljard dollar (+40%). Netto bleef 20,6 miljard dollar of 30,69 dollar per aandeel over. Daarvan was 2,84 dollar te danken aan de meerwaarde op effecten. Ook zonder deze post lag de winst boven de consensusverwachting van 27,56 dollar. Op 1 juli komt er een aandelensplitsing door de hoge nominale koers van het aandeel. Daarbij wordt één oud aandeel ingeruild voor twintig nieuwe aandelen.Het doel is de liquiditeit te verbeteren. De splitsing geldt voor de drie aandelenklassen van de groep. De Class A-aandelen met tickersymbool GOOGL zijn de aandelen zonder stemrecht. Aan de Class B- aandelen (ticker GOOG) is wel stemrecht verbonden. Er zijn ook Class B-aandelen waarbij elk aandeel tien stemrechten heeft. Die zijn in handen van de oprichters. Het aantal aandelen in omloop daalde de voorbije vier kwartalen met 1,4 procent door het effect van de aandeleninkopen voor 50 miljard dollar. Alphabet realiseerde over 2021 een vrije kasstroom van iets meer dan 67 miljard dollar, 56 procent meer dan een jaar eerder. Eind vorig jaar bedroeg de cashpositie bijna 140 miljard dollar.ConclusieAlphabet noteert tegen 25 keer de verwachte winst en bijna 6 keer de omzet. Dat is niet goedkoop, maar in verhouding tot de groei ook niet overdreven. Er is geen indicatie dat de groei van de online advertentiemarkt op de korte termijn zou instorten. Integendeel, het blijft een goed geoliede machine. Mocht Alphabet bij een nieuwe uitverkoop van de technologiesector mee zakken, dan wordt het aandeel een aankoopkandidaat.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 2860,32 dollarMarkt: NasdaqTicker: GOOG USISIN-code: US02079K1079Beurskapitalisatie: 1890 miljard dollarK/w 2021: 25,5Verwachte k/w2022: 25Koersverschil 12 maanden: +40%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: -