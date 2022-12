Door de stijgende rente was 2022 een verloren beursjaar voor het aandeel Adyen. Intern maakt het fintechbedrijf nochtans de juiste keuzes.

Beleggers in het aandeel Adyen kijken uit naar de bekendmaking van de resultaten over 2022 op donderdag 9 februari. De publicaties van het fintechbedrijf trekken gewoonlijk meer aandacht dan die van de meeste andere ondernemingen. In de eerste plaats spreekt het hoge groeitempo behoorlijk tot de verbeelding. De netto-omzet is in 2022 naar verwachting met meer dan 35 procent gestegen, tot ruim 1,35 miljard euro.Een tweede reden is dat Adyen maar tweemaal per jaar resultaten naar buiten brengt. De berichten van de afgelopen maanden wijzen erop dat het bedrijf stevig vasthoudt aan de groeistrategie voor de lange termijn. Begin november legde topman Pieter van der Does in een brief aan zijn werknemers uit dat hij geen ontslagronde plant als gevolg van de afkoelende wereldeconomieDaarbij neemt de onderneming voor lief dat ze niet altijd aan de verwachting van de beleggers kan voldoen. Een daling van de ebitda-marge van 61 naar 59 procent in de eerste jaarhelft, terwijl de langetermijndoelstelling 65 procent is, was bijvoorbeeld een belangrijke reden voor de kortstondige terugval van de koers met ruim 10 procent na de publicatie van de halfjaarcijfers. Een goed voorbeeld van een nieuwe groeimogelijkheid waarin de onderneming investeert, is de introductie van nieuwe services, zoals bankdiensten en kredietverstrekking aan middelgrote en kleine bedrijven. Adyen heeft een scherp inzicht in de betalingsdata van kleine ondernemingen. Op basis daarvan kan het beter dan zijn concurrenten kiezen welke extra diensten het aanbiedt en tegen welke voorwaarden.Het moet al raar lopen, als Adyen over drie tot vijf jaar niet de vruchten kan plukken van de groeistrategie. In de tussentijd blijft het aandeel echter zeer gevoelig voor evolutie van de financiële resultaten en vooral ook van de rente. Dat laatste blijkt ook uit de stevige koersdaling van 2022. Door de stijging van de rente moeten toekomstige winsten tegen een hoger tarief naar het heden worden teruggerekend. Na de heftige rentestijging van dit jaar is, met het oog op de dalende inflatie en een afkoelende economie, de kans groot dat de tegenwind in het nieuwe jaar gaat liggen.ConclusieDankzij de zeer sterke marktpositie en het bedrijfsmodel waarmee bestaande klanten goed zijn voor het grootste deel van de omzetgroei, kunnen de inkomsten de komende jaren met ruim 30 procent toenemen. Het vooruitzicht van een k/w van 25 à 30 over drie jaar voor een snelgroeiend, schuldenvrij bedrijf met een duidelijk competitief voordeel is ruimschoots voldoende om het koopadvies te handhaven.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 1367 euroTicker: ADYEN NAISIN-code: NL0012969182Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 42,35 miljard euroK/w 2021: 77Verwachte k/w 2022: 69Koersverschil 12 maanden: -37%Koersverschil sinds jaarbegin: -41%Dividendrendement: -